IBM stellt Chips im 2-Nanometer-Verfahren her

Michael Söldner

IBM ist die Fertigung eines Chips im 2-Nanometer-Verfahren gelungen. Von der Marktreife sei die Technik aber noch entfernt.

Vergrößern Dieser Wafer enthält die ersten im 2-Nanometer-Verfahren gefertigten Chips. © ibm.com

Hersteller IBM ist die Entwicklung eines Chips gelungen, der im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt wird . Um welche Art Chip es sich dabei genau handelt, lässt IBM offen. Dennoch ist dieser Durchbruch beachtlich und könnte dem neuen Fertigungsprozess auf die Sprünge helfen. Denn während AMD seine aktuellen Ryzen-CPUs und die RX-6000-Grafikkarten noch im 7-Nanometer-Verfahren fertigt, kann Apple mit seinem 5-Nanometer-Verfahren schon auf noch feinere Strukturen zurückgreifen. Nur Intel liegt derzeit abgeschlagen mit seiner Fertigung im 10-Nanometer-Verfahren.

Je geringer die Abstände und Abmessungen der auf dem Chip verbauten Transistoren ausfallen, umso mehr davon passen auf die gleiche Fläche, entsprechend schneller kann der Chip arbeiten. Auch die Verluste schrumpfen mit geringeren Abständen und schmaleren Leiterbahnen. So verwundert es auch nicht, dass IBM mit seinem 2-Nanometer-Verfahren eine um 45 Prozent höhere Leistung im Vergleich zur Fertigung im 7-Nanometer-Verfahren in Aussicht stellt. Alternativ könne auch ein um bis zu 75 Prozent niedrigerer Energieverbrauch gewählt werden. Noch sei das Verfahren aber noch weit von einer Marktreife entfernt. Möglich wurden derart enge Strukturen laut IBM durch den Einsatz von Nanosheet-Transistoren. Auf einem Fingernagel will IBM laut Pressemitteilung bis zu 50 Milliarden Transistoren unterbringen. Unklar bleibt bislang, wie hoch die Ausbeute derartiger Chips ausfällt. Schließlich hat IBM seit dem Verkauf seiner Halbleiterfabriken an Globalfoundries gar keine eigene Fertigung mehr, sondern arbeitet nur noch an der Entwicklung neuer Chips und Verfahren. Gefertigt wurde der 2-Nanometer-Chip daher in einer Forschungseinrichtung. Eine wirtschaftliche Ausbeute ist dort nicht zu erwarten. Insider rechnen damit, dass frühestens in vier Jahren mit marktreifen 2-Nanometer-Chips zu rechnen sei.

