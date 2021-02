Hyundai-Rückruf: E-Autos können anfangen zu brennen (Update)

Hans-Christian Dirscherl

Hyundai ruft rund 82.000 E-Autos in die Werkstatt. Wegen Brandgefahr in Zusammenhang mit den Akkus. Update: Das sagt Hyundai Deutschland.

Vergrößern Der aktuelle Hyundai Kona.

Doch jetzt schreiben die Südkoreaner ausgerechnet mit ihren Stromern Negativschlagzeilen: Sie müssen wegen Brandgefahr die Akkus bei weltweit rund 82.000 E-Autos austauschen. Das berichtet unter anderem das Handelsblatt.



Doch jetzt schreiben die Südkoreaner ausgerechnet mit ihren Stromern Negativschlagzeilen: Sie müssen wegen Brandgefahr die Akkus bei weltweit rund 82.000 E-Autos austauschen. Das berichtet unter anderem das Handelsblatt.



Der Rückruf betrifft in erster Linie das SUV Kona EV. Davon muss Hyundai laut dem Bericht rund 76.000 Fahrzeuge in die Werkstatt rufen. Außerdem betrifft der Rückruf noch das Modell Ioniq Elektro und einige hundert E-Stadtbusse. Die Kosten für den Rückruf sollen bei rund 742 Millionen Euro liegen.

Ob auch in Deutschland E-Autos von Hyundai in die Werkstatt müssen, wird derzeit noch geprüft. Auf unsere Anfrage antwortete uns Hyundai folgendermaßen:

"Die Hyundai Motor Company hat beschlossen, bestimmte Fahrzeuge der Modelle Kona Electric, Ioniq EV und Elec City in Korea freiwillig zurückzurufen. Dabei wird die Baugruppe des Batteriesystems ersetzt. Ob der Rückruf auch für in Europa verkaufte Modelle ausgeweitet wird, prüft das Unternehmen. Die Entscheidung wird zu gegebener Zeit kommuniziert.



Dementsprechend gilt das Statement auch für den deutschen Markt." Zitat Ende



Noch im Oktober 2020 hatte Hyundai gehofft das Problem überwiegend mit einem Software-Update für das Akkusystem des Kona EV lösen zu können. Im Rahmen eines freiwilligen Rückrufs. Damals mussten allein in Deutschland 5790 Kona EV in die Werkstatt, wie KFZ Vogel seinerzeit berichtete . Das Kraftfahrtbundesamt KBA hatte im Januar 2021 in seiner Datenbank das entsprechende Dokument für den überwachten Rückruf des Kona mit Baujahr 2018 bis 2020 hinterlegt. Weltweit sollen von diesem Modell 77.121 Fahrzeuge betroffen sein, in Deutschland 6254, wie es damals hieß. Das KBA begründete den damaligen Rückruf folgendermaßen: „Aufgrund von Schädigungen der Batteriezellen bzw. eines fehlerhaften Batteriemanagements besteht ein erhöhtes Kurzschlussrisiko.“

Doch die südkoreanischen Behörden ließen nicht locker und untersuchten die Wirksamkeit des Software-Updates, nachdem ein Hyundai, der das Software-Update erhalten hatte, Feuer gefangen hatte. Diese Untersuchung führte zu dem jetzt angeordneten umfassenden Rückruf. Insgesamt soll Hyundai Kenntnis von 14 Akkubränden seit Einführung des Modells haben.



Die betroffenen Akkus hat Hyundai von LG Energy Solution bezogen.

Der Rückruf kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Denn gerade jetzt startet Hyundai sein neuestes Elektro-Auto Ioniq 5. Dieses Fahrzeug basiert auf der neuen Electric-Global Modular Platform (E-GMP).