Humble verschenkt Top-Strategiespiel für kurze Zeit

Panagiotis Kolokythas

Bei Humble können Sie derzeit das Strategiespiel "Ashes of the Singularity: Escaltion" gratis abstauben. Und es lohnt sich.

Vergrößern Derzeit gratis im Humble Store: Ashes of the Singularity - Escalation © Humble Store

Pünktlich zum Wochenende gibt es im Humble Store ein Spiel im Wert von 29,99 Euro gratis. Allerdings nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht. Konkret wird das Echtzeit-Strategiespiel Ashes of the Singularity: Escalation verschenkt. Die Aktion endet am Sonntagabend um 19 Uhr deutscher Zeit.

Konkret erhält man bei Humble Store einen Produktschlüssel für die Freischaltung des Spiels bei Steam. Alles was man dafür tun muss: Sie müssen sich kostenlos im Humble Store anmelden. Der Produktschlüssel für das Spiel landet dann in ihrem Konto unter "Schlüssel & Berechtigungen" und kann dann im Steam-Client über "Spiel hinzufügen" der eigenen Steam-Bibliothek hinzugefügt werden.

Wichtig: Den Produktschlüssel von Humble müssen Sie innerhalb der angegebenen Einlösefrist (14. Mai) auch in Steam genutzt haben, sonst verfällt der Anspruch auf das Gratis-Spiel.



Aber lohnt der "Aufwand" für Ashes of the Singularity: Escalation? Hier gibt es ein klares "Ja" für alle Fans von Echtzeit-Strategiespielen. Auf Steam sind die Bewertungen "größtenteils positiv" bis zu "sehr positiv". Gelobt werden dabei vor allem der Umfang des Spiels, die Grafik und die KI der Computergegner.



In dem Spiel von Stardock Games / Oxide Games finden große Schlachten auf sich dynamisch veränderten Schlachtfeldern statt. Das Spiel bietet mehrere Einzelspieler-Kampagnen und dann auch noch einen Multiplayer-Modus, in dem man sich mit anderen Spielern messen darf. Aus der Story:

Das Wunder der technologischen Singularität hat es möglich gemacht, dass die Menschheit sich im All ausbreiten konnte. Du bist so mächtig geworden, dass du große Armeen quer über eine ganze Welt steuern kannst, die dir ein immer größeres galaktisches Imperium verschaffen.

Die Systemanforderungen fallen eher moderat aus. Empfohlen werden ein System mit Windows 10 (64-Bit), Intel Core i5, 16 GB Arbeitsspeicher, Nvidia GTX 970 oder AMD R390 und 30 Gigabyte freier Festplattenspeicherplatz.

Zum Gratis-Spiel: Ashes of the Singularity - Escalation



Gaming-Tests, -Previews und eSport auf pcwelt.de