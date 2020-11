Humble Store: Herbst-Sale mit hohen Rabatten

Michael Söldner

Im Humble Store lassen sich aktuell Spiele mit großen Preisnachlässen erstehen, darunter auch viele Blockbuster.

Vergrößern Auch Doom Eternal ist im Sale deutlich günstiger zu haben. © bethesda.net

Wer sich vor Weihnachten noch mit PC-Spielen eindecken möchte, sollte dem Humble Store einen Besuch abstatten. Der „Herbst Sale“ umfasst hunderte Spiele mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent. Die Preisaktion gilt bis zum 1. Dezember, es bleibt also noch etwas Zeit, um sich durch die Angebote zu wühlen. Diese sind teilweise nach Publisher sortiert, es gibt also einen „Bethesda Sale“ oder einen „Paradox Sale“. Ein Highlight der Aktion ist sicherlich der Ego-Shooter „ Doom Eternal “, der erst in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Dank 67 Prozent Rabatt kostet das Spiel anstelle von 60 Euro nur noch 19,79 Euro. Deutlich günstiger ist auch das Aufbau-Strategiespiel „ Anno 1800 “ aus dem Jahr 2019. Das Spiel aus Deutschland kostet durch einen Rabatt von 67 Prozent anstelle von 60 Euro nur noch 20 Euro.

Einen Blick wert ist auch das Aufbau-Strategiespiel „ Satisfactory “ aus dem Jahr 2019. Als Ingenieur muss sich der Spieler auf einem fremden Planeten um den Bau von Fabriken zur Lebenserhaltung kümmern. Dank 20 Prozent Rabatt kann das Spiel für 23,99 Euro heruntergeladen werden. Wer den Koop-Shooter „ Borderlands 3 “ bislang verpasst hat, kann dank 67 Prozent Rabatt für 19,79 Euro anstelle von 60 Euro zuschlagen. Das Western-Epos „ Red Dead Redemption 2 “ kostet dank 33 Prozent Rabatt nur noch 40,19 Euro. Das gut zwei Jahre alte „ Assassin's Creed: Odyssey “ ist durch einen Rabatt von 70 Prozent sogar schon für 17,99 Euro zu haben.

Herbst Sale im Humble Store anschauen