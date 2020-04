Humble Software Bundle Work Remote

Michael Söldner

Das Work Remote-Bundle soll Heimarbeitern den Alltag erleichtern, gleichzeitig geht ein Teil der Einnahmen an gute Zwecke.

Vergrößern Das aktuelle Humble Bundle richtet sich gezielt an Heimarbeiter. © humblebundle.com

Wie gewohnt kostet der Einstieg in das Humble Bundle Work Remote nur einen Euro. Dafür erhalten Nutzer eine einjährige Mitgliedschaft für Parallels Access. Die Software erlaubt den Zugriff auf Anwendungen für Windows und Mac von einem entfernten iPhone, iPad oder Android-Gerät aus. Die auf dem PC installierten Programme lassen sich damit so nutzen, als wären sie direkt auf dem Mobilgerät installiert. Das ebenfalls enthaltene King of Dragon stellt einen Mix aus Strategie und Rollenspiel dar und soll die Pausen versüßen. Die dritte Komponente ist eine dreimonatige Mitgliedschaft für Evernote Premium. Damit können unbegrenzt viele Geräte gemeinsam auf Notizen zugreifen und somit kooperativ Projekten umsetzen.

Wer hingegen mehr als 10,20 Euro ausgeben kann, der erhält mit Warhammer 40.000 Space Wolf, Warhammer 40.000 Space Wolf Fall of Kanak und dem Warhammer 40.000 Space Wolf Sentry Gun Pack ein Strategiespiel samt Erweiterung und Zusatzinhalten. Daneben liegt dem Bundle noch eine sechsmonatige Mitgliedschaft für Livedrive Backup sowie eine dreimonatige Mitgliedschaft für Todoist Premium bei. Wer mindestens 18,50 Euro für das Work Remote-Bundle ausgeben will, erhält obendrauf ein Jahr Encrypt.me, die WordPerfect Office X9 Home & Student Edition, 150 US-Dollar für Twist sowie zahlreiche weitere Programme und Spiele für den PC. Vor dem Kauf lässt sich zudem wählen, welche gemeinnützige Organisation unterstützt werden soll.

