René Resch

Noch bis zum 3. Mai verschenkt Humble Bundle das Humble-Trove-Game Gone Home. Sie sparen sich über 13 Euro!

Vergrößern Humble Bundle verschenkt Gone Home © Humble Bundle

Bei Humble gibt es noch bis zum 3. Mai 2019 das Spiel Gone Home , das vor kurzem der Humble Trove hinzugefügt wurde, kostenlos zu ergattern.

Die Humble Trove ist eine Ansammlung aus DRM-freien Games, die im Normalfall nur den Humble-Monthly-Abonnenten zur Verfügung stehen. Die Sammlung wird dabei stetig erweitert. Aktuell gibt es in der Trove über 60 Spiele, einige davon sind jedoch auch kleine Indie-Spiele.

Gone Home nur für kurze Zeit kostenlos



Als Free-Aktion verschenkt Humble-Bundle aktuell das Spiel Gone Home, dazu folgen Sie diesem Link, loggen sich in Ihren Humble-Account ein, scrollen bis zum Spiel Gone Home herunter und laden sich das Spiel kostenfrei herunter. Es wird dabei keinem Account hinzugefügt oder gekoppelt, das Spiel können Sie also auch nach dem 3. Mai 2019 weiterhin behalten. Im eigenen Store verkauft Humble Bundle das Spiel aktuell für 13,46 Euro, das Geld sparen Sie sich also! Es läuft übrigens nicht nur unter Windows, sondern auch unter Linux und macOS.



Assassin’s Creed Origins im aktuellen Humble Monthly

Wenn Sie sich für die Humble Trove interessieren, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt. Denn im aktuellen Humble Montly erhalten Sie für nur 10 Euro den Ubisoft-Hit Assassin’s Creed Origins. Weitere Spiele werden erst später verraten. Neben Assassin’s Creed und den weiteren Spielen erhalten Sie eben auch Zugriff auf die Humble Trove mit über 60 Spielen. Mehr Informationen zum neuen Humble Monthly finden Sie hier.

Weiters aktuelles Humble Bundle

Im neuen Humble-Bundle gibt es einige digitale Brettspiele von Asmodee Digital. Würfel-Veteranen können hier bedenkenlos zugreifen: Carcassonne und weitere Titel im neuen Humble Bundle.