Humble Bundle: Telltale-Hit und weitere Games für unter 8 Euro

Im neuen Humble Bundle erhalten Sie zehn Spiele für unter 8 Euro. Mit dabei ist ein Telltale-Game, das auf Steam noch über 20 Euro kostet.

Vergrößern Das Humble One Special Day Bundle © Humble Bundle

Im neuen Humble Bundle „Humble One Special Day Bundle“ gibt es wieder ausreichend Gaming-Nachschub für Ihre Spiele-Bibliothek. Diese Spiele sollen eine Portion Extra-Spezial in Ihr Leben bringen. Der Name bezieht sich jedoch wohl eher auf die Zusammenarbeit mit der Charity-Organisation Special Effect für dieses Bundle. Mit dabei sind Klassiker, aber auch relativ neue Spiele.

Ab einem Betrag von 0,85 Euro erhalten Sie diese vier Games: Streets of Rage, Crazy Taxi, Binary Domain sowie Olliolli 2: Welcome to Olliwood.

Für einen Betrag ab 5,49 Euro kommen vier weitere Titel dazu: die witzige Surgeon Simulator: Anniversary Edition , das Rennspiel Grid 2, Alpha Protocol sowie der Militär-Taktik-Shooter Operation Flashpoint: Red River.

Für den finalen Betrag von 7,69 Euro oder mehr erhalten Sie die letzten zwei Titel aus dem Bundle: Stronghold Crusader 2 und den Telltale-Hit Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (aktueller Steam-Preis: 22,99 Euro).

Falls Sie ein Humble-Monthly-Abonnent sind, erhalten Sie weitere zwei US-Dollar in Ihr Humble-Wallet. Für das Telltale-Game gibt es laut Humble Bundle nur eine begrenzte Verfügbarkeit. Wenn Sie sich also für den Titel interessieren, sollten Sie schnell zugreifen.

Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selber festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an die Special Effect oder an die einzelnen Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag ab 0,85 Euro:

Streets of Rage

Crazy Taxi

Binary Domain

Olliolli 2: Welcome to Olliwood

Für einen Betrag ab 5,49 Euro:

Surgeon Simulator: Anniversary Edition

Grid 2

Alpha Protocol

Operation Flashpoint: Red River

Für einen Betrag ab 7,69 Euro:

Stronghold Crusader 2

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (begrenzt)

Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.

Humble Monthly - Oktober 2018

Beim Abo-Dienst Humble Monthly erhalten Sie jeden Monat zahlreiche Spiele zum kleinen Preis. Im neuesten Monthly-Bundle gibt es als bereits feststehenden Titel Blizzards Teamshooter Overwatch für nur 10 Euro, weitere Titel werden folgen. Mehr Informationen zum neuen Humble Monthly finden Sie hier.