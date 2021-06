Huawei enthüllt HarmonyOS im Live-Stream ab 14 Uhr

Panagiotis Kolokythas

Es wird spannend: Holt Huawei nun zum großen Schlag gegen Android aus? Um 14 Uhr wird HarmonyOS enthüllt.

Vergrößern Huawei-Event heute im Live-Stream © Youtube / Huawei

Um 14 Uhr deutscher Zeit startet am heutigen 2. Juni 2021 ein Event von Huawei, der per Live-Stream auch im Web übertragen wird. Dabei wird es durchaus spannend, denn Huawei will bei der Gelegenheit sein mobiles Betriebssystem HarmonyOS enthüllen, welches bei den eigenen Smartphones fortan als Alternative zu Android zum Einsatz kommen soll.

Im Sommer 2019 hatte der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei mit HarmonyOS ein komplett neues mobiles Betriebssystem angekündigt und damit auf die damals noch drohenden und später auch tatsächlich eingeführten US-Sanktionen reagiert, durch die seitdem verhindert wird, dass Huawei seine Geräte mit der regulären Android-Version inklusive Google-Diensten anbieten darf. Dieses Android-Verbot hatte den Smartphone-Verkäufen von Huawei-Geräten geschadet, sodass Huawei jetzt wohl besonders viele Hoffnungen auf ein völlig neues mobiles Ökosystem setzt.

Entscheidend wird sein, was sich Huawei hierfür hat einfallen lassen, welche Partnerschaften dafür eingegangen werden und wie man die Entwickler dazu bringen will, möglichst viele Apps für HarmonyOS zu entwickeln.

Huawei will bei der Gelegenheit auch neue Geräte vorstellen. Wir gehen davon aus, dass Huawei unter anderem eine neue Smartwatch (etwa die Huawei Watch 3) und auch neue Notebooks vorstellen wird. Vielleicht wird ja auch ein neues Smartphone angekündigt, was ja zur HarmonyOS-Präsentation passen würde. Den Live-Stream können Sie ab 14 Uhr hier auf Youtube verfolgen: