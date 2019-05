Dennis Steimels

Seit dem Android-Verbot für Huawei-Smartphone durch Google sinken die Preise der aktuellen Top-Modellen extrem! Ob Sie jetzt zuschlagen oder besser nach Alternativen suchen sollten, verraten wir in diesem Artikel.

Vergrößern Huawei-Smartphones im Preissturz: kaufen oder Finger weg? © Huawei

Google erteilt Huawei keine Android-Lizenzen mehr und wichtige Komponenten-Partner wie Chip-Designer ARM beenden die Zusammenarbeit . Die Huawei-Smartphones bekommen also nicht nur keine Android-Updates mehr, künftig kann das Unternehmen vermutlich nicht mal mehr die eigenen Kirin-Prozessoren bauen und produzieren, da diese auf dem ARM-Chipdesign basieren.

Die schwierige und vor allem unklare Lage wirkt sich auf die Preise der aktuellen Huawei-Flaggschiffe aus, da die Nachfrage abnimmt und der Wert der Smartphones wegen der fehlenden Android-Updates sinkt. So ist der Preis für das aktuelle Top-Modell Huawei P30 Pro (Test) innerhalb einer Woche von rund 790 auf 710 Euro gefallen, wie die Preisentwicklung von Geizhals.de zeigt (Stand:24.05.2019). Wer auf spezielle Angebote achtet, der bekommt das P30 Pro sogar noch günstiger: Auf Ebay bietet der deutsche Händler Smartbuy-24 das Huawei-Handy für 709 Euro an . Mit dem Gutscheincode PREISOPT5 zahlen Sie sogar nur knapp 674 Euro! Die UVP lag bei 999 Euro.



Vergrößern Huawei P30 Pro: Preise sinken stark © Geizhals

Grundsätzlich kein Risiko, Huawei-Geräte zu kaufen

Wer sich ein Huawei-Smartphone kauft, das sich bereits im Handel befindet, der geht kein Risiko ein, dass sein Handy plötzlich unbrauchbar wird. Zwar bekommen diese Geräte keine Android-Updates mehr, solange Google Huawei keine Lizenzen mehr ausstellt. Die viel wichtigeren Sicherheits-Updates wird es aber wohl weiterhin geben, wie Huawei angekündigt hat. Wie lange das es diese Aktualisierungen geben wird, ist allerdings nicht bekannt. Eine Garantie auf jahrelange Updates haben Sie bei anderen Herstellern aber auch nicht. Die gibt es eigentlich nur auf Googles eigenen Pixel-Smartphones.

Dass es keine Android-Updates mehr für Huawei gibt, ist erst einmal gar nicht so schlimm, denn das kommende Android 10 Q wird keine überaus spannenden Features mitbringen. Außerdem hat Huawei von sich aus bereits einige sinnvolle Funktionen in ihrer eigenen EMUI-Nutzeroberfläche integriert - dazu gehört beispielsweise der Dark Mode.

Die meisten neuen Huawei-Geräte von 2018 und 2019 laufen mit Android 9, was für die nächsten Jahre völlig ausreichend ist, was den Funktionsumfang angeht. Und das Huawei P20 Lite - eines der meistverkauften Smartphones 2018 in Deutschland - wird noch sein Update auf Android 9 bekommen, wie Huawei auf Twitter mitteilte . Es lohnt sich also, die Preise der letzten Modelle der Huawei P30-Serie, P20-Serie und Mate 20-Serie sowie den P Smart-Geräten zu beobachten.

Die Huawei-Google-Geschichte ist noch sehr frisch, weshalb die Preise in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter sinken könnten - vor allem bei den Flaggschiffen. Selbst wenn der Handelsstreit unerwartet schnell enden würde und Huawei wieder US-Technologien verwenden dürfte, würden die Preise nicht sofort wieder steigen.