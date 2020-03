Huawei P40 (Pro) vorbestellen: Watch GT2e + FreeBuds 3 gibt's gratis dazu

Dennis Steimels

Wer ein Huawei P40 oder P40 Pro vorbestellt, dem schenkt Huawei eine Smartwatch und Bluetooth-Kopfhörer im Wert von rund 300 Euro! Hier erfahren Sie alle Details.

Video-Beschreibung einblenden Huawei hat die neue P40-Serie vorgestellt - und wir hatten das P40 Pro bereits in den Händen und konnten ein wenig damit herumspielen. Es steckt voller Hightech, doch leider gibt es auch ein paar Punkte zu kritisieren. Welche dies sind, verrät euch Dennis in diesem Video! ► Alle Infos zum Nachlesen: www.pcwelt.de/news/Huawei-P40-Pro-im-Hands-On-das-neue-Fotowunder-ohne-Google-Dienste-10778806.html ► Zum PC-WELT T-Shirt-Shop: www.pcwelt.de/fan ► Unterstützt uns, werdet Kanalmitglied für nur 99 Cent im Monat und erhaltet exklusive Vorteile (jederzeit kündbar): www.youtube.com/pcwelt/join ► Windows-10-Key günstig & legal von Lizengo.de: tidd.ly/2e760c56 ► News, Tests und Tipps zum Thema Gaming & eSports: www.pcwelt.de/gaming ► PC-WELT auf Instagram: instagram.com/pcwelt/ ► PC-WELT auf Facebook: www.facebook.com/pcwelt/ ► PC-WELT auf Twitter: twitter.com/pcwelt -------- Unser Equipment (Affiliate-Links): 🎥Kameras: amzn.to/2SjTm72 amzn.to/2IuqA3T amzn.to/2IvFtmk 🔭Objektive: amzn.to/2E0wofO amzn.to/2NkGoFd ➡️ Stative: teuer: amzn.to/2DIlCeV günstig: amzn.to/2IHm026 Einbein: amzn.to/2T0WbPG 📺Field Monitore: teuer: amzn.to/2UnVbWk günstig: amzn.to/2IKAbUv 🎤Mikros: Lavalier: amzn.to/2IxIlzm Headset: de-de.sennheiser.com/hsp-essential-omni Hand: amzn.to/2HdVKIT Shotgun: amzn.to/2tA6ZoE ➡️ Kamera-Cages & Zubehör: amzn.to/2Estthx amzn.to/2XY5M7N Damit habt Ihr alles im Griff: amzn.to/2SmfptN ➡️ Schulter-Rigs: teuer: bit.ly/2V08tny günstig: amzn.to/2PJrr0z 💻 Schnitt-Notebooks: Apple: amzn.to/2JuPgYY Nicht-Apple: amzn.to/2E3vsHI

Huawei hat am 26. März seine neue Flaggschiff-Serie bestehend aus dem P40 und dem P40 Pro (im Hands-On + alle Infos) unter dem Motto "Das neue Fotowunder" vorgestellt. Es wird zwar auch noch ein P40 Pro+ geben mit einer Dual-Zoom-Kamera, allerdings kommt das erst in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt. Die beiden Top-Modelle P40 und P40 Pro können Sie derzeit vorbestellen, ehe die Handys am 2. Mai offiziell ihren Marktstart feiern. Wer ein P40 oder P40 Pro bis zum 1. Mai bestellt, dem schenkt Huawei die neue Smartwatch Watch GT2e (rund 170 Euro im Huawei-Store) sowie die Bluetooth-In-Ears FreeBuds 3 (rund 130 Euro im Preisvergleich) im Gesamtwert von etwa 300 Euro!

Bei jedem der nachfolgenden Shops bekommen Sie die beiden Produkte geschenkt, wodurch sich effektiv gerechnet der jeweilige Kaufpreis um knapp 300 Euro reduziert. Dafür müssen Sie Ihr Handy auf dieser Seite bis zum 24. Mai registrieren . Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier . Wichtig zu wissen: Das Angebot gilt laut Teilnahmebedingungen nicht für P40-Modelle, die Sie bei Amazon kaufen. So hat Amazon dieses Bundle einfach selbst erstellt. Hier bekommen Sie alle P40-Modelle auch bei Amazon mit der Watch GT2e und Freebuds 3 .



Vergrößern Huawei P40 oder P40 Pro kaufen und gratis die Watch GT 2e sowie Freebuds 3 erhalten © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Huawei / PC-WELT

Kurzer Hinweis vorab: Die Huawei P40 Serie basiert auf Android 10 AOSP (Android Open Source Project), weshalb die Google Dienste samt Google Play Store und Google-Apps fehlen. Apps laden Sie über die Huawei App Gallery herunter, dort sind allerdings noch nicht alle Android-Apps vorhanden, die Sie womöglich auf Ihrem aktuellen Android-Handy nutzen. Alle Infos finden Sie auf dieser Seite: www.zukunftsversprechen.de





Hier können Sie die Huawei P40-Modelle ohne Vertrag vorbestellen

Bei Media Markt:

Huawei P40 in Silver Frost für 799 Euro

Huawei P40 in Blush Gold für 799 Euro

Huawei P40 in Black für 799 Euro

Huawei P40 Pro in Silver Frost für 999 Euro

Huawei P40 Pro in Blush Gold für 999 Euro

Huawei P40 Pro in Black für 999 Euro

Bei Saturn:

Huawei P40 in Silver Frost für 799 Euro

Huawei P40 in Blush Gold für 799 Euro

Huawei P40 in Black für 799 Euro

Huawei P40 Pro in Silver Frost für 999 Euro

Huawei P40 Pro in Blush Gold für 999 Euro

Huawei P40 Pro in Black für 999 Euro

Bei DEINHANDY:

Huawei P40 in Black und Silver Frost für 799 Euro (ohne Vertrag) oder mit Tarif

Huawei P40 Pro in Black und Silver Frost für 999 Euro (ohne Vertrag) oder mit Tarif

Im Huawei-Store vorbestellen:

Huawei P40 in allen Farben für 799 Euro

Huawei P40 Pro in allen Farben für 999 Euro

Hier können Sie die Huawei P40-Modelle mit Vertrag vorbestellen

Bei O2 vorbestellen:

Huawei P40 in allen Farben mit 20 GB LTE-Tarif für 44,99 Euro pro Monat (einmalig: 40,99 Euro) - Gesamt: 1120,75 Euro



Huawei P40 Pro in allen Farben mit 20 GB LTE-Tarif für 54,99 Euro pro Monat (einmalig: 40,99 Euro) - Gesamt: 1360, 75 Euro

Bei 1&1 vorbestellen:

Huawei P40 in allen Farben mit 20 GB LTE-Tarif: 10 Monate für 31,99 Euro, danach 53,99 Euro (einmalig: 29,90 Euro) - Gesamt: 1105,66 Euro

Huawei P40 Pro in allen Farben mit 20 GB LTE-Tarif: 10 Monate für 36,99 Euro, danach 58,99 Euro (einmalig: 29,90 Euro) - Gesamt: 1225,76 Euro

Bei Mobilcom-Debitel in verschiedenen Netzen vorbestellen:

Huawei P40 in allen Farben und mit Tarif im O2-, Vodafone- oder Telekom-Netz



Huawei P40 Pro in allen Farben und mit Tarif im O2-, Vodafone- oder Telekom-Netz

Und hier finden Sie günstige Angebote zu den Vorgängern Huawei P30 Pro und P30: