Huawei P40 Pro hat die mit Abstand beste Kamera im DxOMark

Dennis Steimels

Die besten Fotos machen Sie mit dem Huawei P40 Pro - und zwar mit Abstand! Das zeigt ein Blick auf das Ergebnis im Kamera-Benchmark DxOMark.

Vergrößern Die Leica-Quad-Kamera im Huawei P40 Pro ist die aktuell beste Handy-Kamera auf dem Markt © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Huawei / DxOMark / PC-WELT

DxOMark ist ein überaus bekannter und unabhängiger Benchmark für die Bildqualität einer Kamera. Sogar die Smartphone-Hersteller selbst vertrauen auf die Testergebnisse von DxOMark . So bewerben sie auch gerne ihre Smartphones mit dem sogenannten "DxO Score", um die Qualität der eigenen Kamera im Vergleich zur Konkurrenz hervorzuheben. Die Punktzahl setzt sich aus hunderten Tests zusammen. Je höher die Punktzahl, desto besser die Smartphone-Kamera. Und seit heute gibt es einen neuen Testsieger! Passend zum eigenen Motto "Das neue Fotowunder" hat sich das brandneue Huawei P40 Pro (im Hands-On) mit seiner Leica-Quad-Kamera an die Spitze der besten Handy-Kameras gesetzt. Das P40 Pro landet mit 128 Punkten vor den ebenfalls neuen Modellen Oppo Find X2 Pro (alle Infos) und Xiaomi Mi 10 Pro (alle Infos) mit jeweils 124 Punkten.

Diese Smartphones haben die besten Kameras an Bord laut DxOMark:

Das Huawei P40 Pro setzt sich tatsächlich mit einem formidablen Vorsprung von 4 Punkten an die Spitze. Bisher kletterten die Punktzahlen eher in 1-Punkte-Schritten nach oben. Von daher ist das Ergebnis durchaus beeindruckend, weshalb der eine oder andere Konkurrent durchaus neidisch auf die Kamera des P40 Pro schielt, die mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einer Ultra-Weitwinkelkamera mit 40 Megapixeln und einer Persiskop-Zoom-Kamera mit 12 Megapixelpixeln und 5-fach optischem Zoom daherkommt.

Vergrößern Die beste Smartphone-Kamera steckt im Huawei P40 Pro © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Huawei / DxOMark / PC-WELT

Die Kamera-Experten von DxOMark heben besonders den sehr großen Dynamikumfang sowie die die große Detailgenauigkeit bei Mittel- und Langstrecken-Zoomaufnahmen hervor. Auch sei der Autofokus unter allen Bedingungen sehr schnell. Laut DxOMark bietet das P40 Pro gute Details bei Portrait-Aufnahmen mit Bokeh und auch gute Belichtung bei Nachtfotos. Gelegentlich hat die Kamera jedoch mit einer ungenauen Farbwiedergabe zu kämpfen und es fehlt an feinen Details in Gesichtern bei Fotos mit dem Nachtmodus.

Wer die also die derzeit beste Smartphone-Kamera sucht, findet sie im P40 Pro! Weil Huaweis neueste Smartphones leider ohne Google-Dienste und Google-Apps kommt, spricht es vermutlich nicht die breite Masse, sondern eher Technik-Nerds und echte Huawei-Fans an.Aktuell läuft die Vorbesteller-Aktion für das P40 Pro, in der Sie die neue Smartwatch Watch GT2e sowie die Bluetooth-In-Ears FreeBuds 3 im Gesamtwert von rund 300 Euro kostenlos dazu bekommen. Alle Infos dazu finden Sie in diesem Artikel .