Huawei P30 Pro kommt als New Edition

Denise Bergert

Huawei will Mitte Mai eine verbesserte Version des Huawei P30 Pro als New Edition in Deutschland auf den Markt bringen.

Vergrößern Das Huawei P30 Pro kommt im Mai als New Edition nach Deutschland. © huawei

Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei bringt voraussichtlich am 15. Mai 2020 eine überarbeitete Version seines P30 Pro auf den deutschen Markt. Hinweise darauf liefern die Teilnahme-Bedingungen zu einer Promotion-Aktion auf der offiziellen deutschen Huawei-Website. Im Rahmen der Aktion bekommen alle Kunden, die zwischen dem 15. Mai und dem 1. Juni bei Vodafone oder otelo eine Huawei P30 Pro New Edition kaufen, den Tablet-PC Huawei Tablet T30 10 in silber und eine schwarze Hülle im Bundle gratis dazu.

Das Huawei P30 Pro New Edition wurde bislang noch nicht offiziell angekündigt, aus der Aktionsbeschreibung geht jedoch hervor, dass das Smartphone ab 15. Mai 2020 in Deutschland erhältlich sein wird. Was genau Huawei bei der New Edition im Vergleich zum ursprünglichen Modell von 2019 ändern wird, ist nicht bekannt. Die Gerüchteküche geht lediglich von einer größeren Speicher-Ausführung sowie minimalen Änderungen an der Ausstattung aus. Wie das P30 Pro aus dem vergangenen Jahr, wird auch das P30 Pro New Edition mit Google-Diensten ausgeliefert. Eine New Edition mit mehr Geräte- und mehr Arbeitsspeicher gibt es seit Januar auch für das Huawei P30 Lite.

