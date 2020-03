Huawei P30 Pro + Bluetooth-Kopfhörer + 40 GB LTE-Tarif für unter 9 Euro

Dennis Steimels

Weniger als 9 Euro zahlen Sie effektiv gerechnet für diesen Handytarif mit satten 40 GB LTE-Datenvolumen - das ist sehr stark! Hier finden Sie alle Details zu diesem Schnäppchen!

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Handy mit Top-Features wie einer starken Dreifach-Kamera und länger Akkulaufzeit inklusive Tarif mit Wahnsinns-Konditionen sucht, der sollte einen Blick auf dieses O2-Angebot werfen. Denn O2 bietet aktuell das Huawei P30 Pro inklusive gratis Bluetooth-Kopfhörern FreeBuds 3 und 40 GB LTE-Tarif (O2 Free M Boost) zu einem Preis von 34,99 Euro pro Monat an, das Gerät kostet einmalig 49 Euro. Effektiv gerechnet kostet der Tarif tatsächlich unter 9 Euro, wie wir an dieser Stelle erklären . Das Angebot endet am 6. April 2020.



Hier geht's zum Wahnsinns-Angebot: P30 Pro + FreeBuds 3 + 40 GB Tarif



Huawei P30 Pro + FreeBuds 3 + 40 GB LTE Tarif für 34,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: O2



Datenvolumen: 40 GB mit LTE 225 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Connect-Option

Grundgebühr: 34,99 Euro pro Monat

Einmalige Kosten: 88,99 Euro (Gerätepreis: 49 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro)

Gratis Free Buds 3

Das Huawei P30 Pro kommt mit dem Tarif O2 Free M Boost mit satten 40 GB Datenvolumen und einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s. Das reicht locker aus, um unterwegs sogar Videos und Filme in HD-Qualität zu streamen. Ist das Datenvolumen aufgebraucht, surfen Sie mit langsamen 32 kbit/s weiter. Inklusive ist außerdem eine Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming ist auch mit dabei. Darüber hinaus beinhaltet der O2-Tarif die Connect-Option. Heißt: Sie erhalten gleich zwei SIM-Karten (auch eSIM) und können das Datenvolumen mit mehreren SIM-Karten nutzen. Die zweite Karte können Sie zum Beispiel in einer Smartwatch oder in Ihrem Tablet nutzen.

Hier geht's zum Wahnsinns-Angebot: P30 Pro + FreeBuds 3 + 40 GB Tarif

So erhalten Sie die FreeBuds 3 gratis

Wer bei O2 ein Huawei P30 Pro bis zum 6. April 2020 kauft, der muss sich auf dieser Seite bis zum 20. April 2020 registrieren. Anschließend erhalten Sie die FreeBuds 3 in Schwarz zugeschickt. Achtung: Das Kontingent der Kopfhörer ist begrenzt.







Die Einzelrechnung: Effektiv unter 9 Euro

Über die Vertragslaufzeit von zwei Jahren gerechnet ergibt das einen Gesamtpreis von 928,75 Euro. Im Preisvergleich kostet das Huawei P30 Pro etwa 590 Euro. Die Bluetooth-Kopfhörer FreeBuds haben laut Preisvergleich einen Wert von 129 Euro. Zusammen sind das etwa 719 Euro. Ziehen wir nun diesen Betrag von den Gesamtkosten in Höhe von 928,75 Euro ab, ergibt sich ein Preis von 209,75 Euro für den Handyvertrag mit 40 GB LTE-Datenvolumen. Die monatlichen Effektivkosten betragen dementsprechend 8,74 Euro!

Hier geht's zum Wahnsinns-Angebot: P30 Pro + FreeBuds 3 + 40 GB Tarif

