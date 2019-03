Huawei P Smart+: Einsteiger-Smartphone für 260 Euro

Denise Bergert

Huawei hat in dieser Woche mit dem P Smart+ ein neues Einsteiger-Smartphone zum Preis von 260 Euro veröffentlicht.

Vergrößern Das Huawei P Smart+ ist ab sofort für 260 Euro erhältlich. © Huawei

Mit dem P Smart+ hat Huawei in dieser Woche ein neues Smartphone vorgestellt . Das P Smart+ ist ein Einsteiger-Gerät, das in Deutschland ab sofort zum Preis von rund 260 Euro erhältlich ist. Zur Auswahl stehen die Farben Schwarz und Blau. Das Gerät bietet ein 6,3-Zoll Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Im Gehäuse werkelt der Achtkern-Prozessor Kirin 710, dessen Kerne mit 2,2 und 1,7 GHz getaktet sind. Dem Prozessor zur Seite stehen drei Gigabyte Arbeitsspeicher. Der interne Speicher bietet 64 Gigabyte und kann per microSD-Karte um bis zu 256 Gigabyte erweitert werden.

Die erste Rückseiten-Kamera löst mit 24 Megapixeln auf. An der Rückseite verbaut Huawei außerdem ein 16-Megapixel-Ultraweitwinkel-Objektiv sowie eine zusätzliche Linse mit 2 Megapixeln, die zur Gewinnung von Tiefeninformationen dienen soll. Wie die teureren Huawei-Smartphones unterstützt auch das Einsteiger-Gerät die KI-Nachaufnahmemodus, mit dem Fotos mit mehreren Sekunden Belichtungszeit ohne Verwackler gelingen sollen. Der Akku bietet 3.400 mAh. Das Huawei P Smart+ wird mit Android 9.0 ausgeliefert.

