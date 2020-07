Huawei MatePad Pro in Deutschland erhältlich

Denise Bergert

Das neue Huawei-Tablet MatePad Pro ist ab sofort ab 549 Euro in Deutschland erhältlich.

Vergrößern Das MatePad Pro ist ab sofort in Deutschland erhältlich. © Huawei

Der chinesische Elektronik-Hersteller Huawei startet in dieser Woche den Verkauf seines neuen Tablets MatePad Pro in Deutschland. Ab 549 Euro ist das Gerät in der Variante mit sechs Gigabyte RAM, 128 Gigabyte internem Speicher und WLAN sowie in der Farbe Midnight Gray direkt über den Huawei-Shop verfügbar . Wer bis zum 4. August bei Huawei bestellt, bekommt den Huawei M-Pencil im Wert von 100 Euro und das Smart Magnetic Keyboard im Wert von 130 Euro gratis dazu.

Das MatePad Pro bietet einen 10,8-Zoll-LCD-Bildschirm mit dünnen Rändern und einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln. Im Gehäuse werkeln der Kirin 990 Prozessor sowie wahlweise sechs oder acht Gigabyte RAM. Als Speicher-Varianten stehen 128 und 256 Gigabyte zur Verfügung. Ebenfalls an Bord sind eine Front-Kamera mit acht Megapixeln und ein rückseitig verbautes Modell mit 13 Megapixeln. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Akku mit 7.250 mAh, vier Lautsprecher, Bluetooth und ein Kopfhörer-Eingang. Das Tablet läuft mit Android 10. Huawei muss jedoch auf die Google Dienste und den Play Store verzichten. Dafür ist die hauseigene App Gallery an Bord.