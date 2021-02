Huawei Mate X2: Faltbares Smartphone wird am 22.2. vorgestellt

Hans-Christian Dirscherl

Am 22.2.2021 wird Huawei vermutlich ein faltbares Smartphone vorstellen. Das Mate X2. Das entsprechende Posting ist mittlerweile aber verschwunden.

Vergrößern Das Bild aus dem Originalposting auf Weibu, das via The Verge überliefert wurde. © The Verge

Der chinesische Elektronikkonzern Huawei entfaltet im wahrsten Sinne des Wortes demnächst ein neues Produkt: das Mate X2. Denn dabei handelt es sich um ein faltbares Smartphone.

Am 22. Februar 2021 soll Huawei das faltbare Mate X2 vorstellen. Das berichtet unter anderem die US-IT-Nachrichtenwebseite The Verge unter Berufung auf ein Posting auf der offiziellen Huawei-Unternehmensseite auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibu. Dieses Weibu-Posting lässt sich mittlerweile aber nicht mehr aufrufen. Offiziell bestätigt hat Huawei die Vorstellung des Mate X2 am 22.2.2021 aber noch nicht.



Aus der Abbildung des Originalpostings soll hervorgehen, dass sich das Mate X2 so zusammenfalten lässt, dass der Touchscreen sich innen befindet. Beim aktuellen faltbaren Smartphone von Huawei, dem Mate X, ist das noch andersherum: Dort befindet sich der Bildschirm an der Außenseite. Klappt man das Mate X also zusammen, dann hat man ein Smartphone mit je einem Bildschirm an der Vorder- und an der Rückseite. Auseinander geklappt ist das Mate X faktisch ein Tablet. Das faltbares Smartphone Huawei Mate, das zum Verkaufsstart 2299 Euro kostete, stellen wir Ihnen in dieser Meldung ausführlich vor.



Zur technischen Ausstattung des neuen faltbaren Smartphones stand dagegen nichts in der mittlerweile entfernten Mitteilung. Ein Kirin 9000 als Prozessor ist aber wahrscheinlich und natürlich werden die Google-Apps und Google-Dienste fehlen. Da die US-Regierung Google untersagt hat Android und andere Produkte Huawei zur Verfügung zu stellen. Damit dürfte sich das Mate X2 außerhalb der Volksrepublik China nur schwer verkaufen lassen. In China spielt der Verzicht auf die Google-Apps und -Dienste dagegen weniger eine Rolle, weil deren Aufgabe chinesische Apps und Dienste übernehmen.

