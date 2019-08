Huawei Mate 30 und Mate 30 Pro werden angeblich am 19. September enthüllt

Denise Bergert

Aktuellen Gerüchten zufolge wird Huawei am 19. September seine beiden Flaggschiffe Mate 30 und Mate 30 Pro enthüllen.

Vergrößern Der Mate-20-Nachfolger wird angeblich am 19. September enthüllt. © Huawei

Huawei wird die neuesten Modelle seiner Mate-Reihe voraussichtlich am 19. September 2019 vorstellen. Das berichtet die russische News-Website Hi-tech.Mail.ru unter Berufung auf Dr. Wang Chenglu, Präsident von Huaweis Consumer Business Software Sparte. Neben dem Enthüllungstermin bestätigte Chenglu gegenüber der Website auch ein Technik-Detail , das in den vergangenen Monaten bereits gerüchteweise im Internet die Runde machte. Demnach kommt in den beiden Smartphone-Modellen der neue HiSilicon Kirin 990 Prozessor zum Einsatz. Der auf Basis des 7nm-Verfahren von TSMC gefertigte Chipsatz soll eine bessere Energie-Effizienz bieten, als das Vorjahresmodell Kirin 980.

Laut den Mutmaßungen soll das Huawei Mate 30 Pro außerdem über einen AMOLED-Bildschirm von BOE mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz verfügen. Entgegen dem aktuellen Trend wird das Mate 30 Pro am Front-Display nicht auf eine Waterdrop-Notch oder ein Punchhole zurückgreifen, sondern die Front-Kamera und weitere Sensoren in einer breiten Notch unterbringen. Ersten mutmaßlichen Case-Design zufolge, soll das Mate 30 Pro außerdem über eine runde Kamera-Anordnung an der Rückseite verfügen. Hier will Huawei angeblich zwei 40 Megapixel-Sensoren und eine Tele-Linse mit acht Megapixeln verbauen. Als Bedienoberfläche soll Huaweis EMUI 10 zum Einsatz kommen.