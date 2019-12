Huawei Mate 30 Pro exklusiv im Online-Shop von Media Markt

Denise Bergert

Elektronik-Hersteller Huawei verkauft das Mate 30 Pro ohne Google-Dienste exklusiv über den Online-Shop von Media Markt.

Vergrößern Das Mate 30 Pro ist ab heute exklusiv im Online-Shop von Media Markt erhältlich. © Media Markt

Huawei vertreibt sein neues Flaggschiff Mate 30 Pro ab heute exklusiv über den Online-Shop von Media Markt in Deutschland. Das Smartphone ist nur online erhältlich und kostet in der Farbe Space Silver mit 256 Gigabyte internem Speicher 1.099 Euro, für den Versand kommen noch einmal 1,99 Euro hinzu. Die Abholung der Online-Bestellung in einer Media-Markt-Filiale ist kostenlos. Bei der Bestellung spendiert Media Markt Käufern außerdem ein Backcover in Schwarz.

Käufer des Huawei Mate 30 Pro müssen im Gegensatz zu früheren Mate-Modellen mit einigen Einschränkungen leben. Aufgrund von Handelsbeschränkungen in den USA wird das Smartphone ohne Google Mobile Services (GMS) und den Google Play Store ausgeliefert. Nutzer müssen also beispielsweise auf Google Maps oder die Google Suche verzichten. Apps können sie lediglich über die vorinstallierte Huawei AppGallery gratis herunterladen oder kaufen. Android-Sicherheitsupdates bekommt das Mate 30 laut Huawei trotzdem regelmäßig.

Im Rahmen einer Promotion-Aktion können sich Käufer des Mate 30 außerdem eine Huawei Watch GT 2 im Wert von rund 200 Euro sichern. Dafür müssen sie sich nach dem Kauf ihres Smartphones ab 13. Januar 2020 auf huawei.com registrieren und ihr Feedback zum Huawei Mate 30 Pro abgeben.

