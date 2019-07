Huawei Mate 20 Pro jetzt super günstig am Prime Day

Dennis Steimels

Das Huawei Mate 20 Pro bekommen Sie heute bei Amazon am Prime Day so günstig wie bei keinem anderen Händler.

Vergrößern Huawei Mate 20 Pro günstig am Prime Day kaufen

Am Amazon Prime Day, der vom 15. bis 16. Juli stattfindet, sind jede Menge Produkte aus allen Kategorien reduziert. Dazu zählt auch das Smartphone Huawei Mate 20 Pro, das Amazon aktuell für 499 Euro anbietet. Dass das Angebot sehr gut ist, beweist ein Blick in den Preisvergleich . Dort kostet das Mate 20 Pro mindestens 40 Euro mehr. Am Prime Day bekommen Sie das Mate 20 Pro so günstig wie bei keinem anderen Händler.

Neben dem Mate 20 Pro verkauft Amazon weitere Smartphones günstiger. Das Huawei P30 Lite bekommen Sie für 289 Euro , gratis dazu gibt es zwei Bluetooth Mini-Speaker CM510. Das Huawei P20 Lite kostet am heutigen Prime Day 179 Euro . Bei Saturn finden Sie die Produkte derzeit auch für etwa den gleichen Preis .



Noch mehr tolle Schnäppchen finden Sie hier

Der Amazon Prime Day 2019 geht bis zum 16. Juli 23:59 Uhr. In dieser Zeit finden Sie extrem viele Produkte teils stark reduziert. In diesem Überblick zeigen wir Ihnen die besten Technik-Deals . Und in diesem Angebot bekommen Sie Amazons Echo-Geräte deutlich günstiger und zusätzlich Amazon Music für 6 Monate geschenkt .

Und im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Test-Fazit zum Huawei Mate 20 Pro vom 23.10.2018

Video-Beschreibung einblenden Triple-Kamera, Fingerprint-Sensor im Display und viel Akku - das alles und noch viel mehr steckt im neuen Huawei Mate 20 Pro (amzn.to/2EAUwJR)! Wir haben das Smartphone und den "kleinen Bruder" Mate 20 (amzn.to/2ymar9j) im Hands-On.



►► Huawei Mate 20 Pro bei Amazon: amzn.to/2EAUwJR



►► Huawei Mate 20 bei Amazon: amzn.to/2ymar9j



► Unterstützt uns, werdet Kanalmitglied und erhaltet exklusive Vorteile (jederzeit kündbar):

www.youtube.com/pcwelt/join



► Zum PC-WELT T-Shirt-Shop:

www.pcwelt.de/fan





In unserem Test überzeugt das Mate 20 Pro mit langer Akkulaufzeit, kurzer Ladezeit, tollem Display und starker Performance. Hinzu kommen Special-Features: Der Fingerabdruck-Sensor ist jetzt im Display und das neue Speicherkartenformat lässt mehr Platz für wichtige Bauteile. Und die Leica Triple-Kamera knipst Fotos mit sehr hoher Fotoqualität in den meisten Situationen.