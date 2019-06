Huawei Mate 20 Pro für kurze Zeit stark reduziert

Dennis Steimels

Das 2018er Top-Smartphone Huawei Mate 20 Pro ist im Preisverfall. Wir zeigen Ihnen, wo Sie das Handy am günstigsten finden.

Das Huawei Mate 20 Pro kam Ende Oktober 2018 auf den Markt und überzeugt auch jetzt noch mit einer starken Kamera, tollen Optik und einer besonders langen Akkulaufzeit. Entsprechend verlangte Huawei satte 1000 Euro für das Smartphone. Etwas mehr als ein halbes Jahr später zahlen Sie nur noch die Hälfte für das Huawei Mate 20 Pro. Der krasse Preisverfall hängt mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China zusammen, weshalb Google Huawei die Android-Lizenzen entzogen hat . Deshalb sollen neue Geräte keine weitere Android-Version mehr erhalten. Grundsätzlich besteht allerdings Risiko, Huawei-Smartphones zu kaufen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, warum .

Wer auf spezielle Angebote achtet, der bekommt das Huawei Mate 20 Pro sehr günstig. Auf Ebay bietet der deutsche Händler Smartbuy-24 das Huawei-Handy in der Farbe Schwarz für knapp 530 Euro an . Mit dem Gutscheincode PREISOPT5 zahlen Sie sogar nur noch 503,49 Euro! Das Angebot gilt nur bis zum 30. Juni 2019 beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Erfahrungsgemäß sind die Smartphone schnell ausverkauft, Sie sollten also schnell sein.

Hier gibt es weitere günstige Angebote zum Huawei Mate 20 Pro:

Test-Fazit zum Huawei Mate 20 Pro

In unserem Test überzeugt das Mate 20 Pro mit langer Akkulaufzeit, kurzer Ladezeit, tollem Display und starker Performance. Hinzu kommen Special-Features: der Fingerabdruck-Sensor ist jetzt im Display und das neue Speicherkartenformat lässt mehr Platz für wichtige Bauteile. Und die Leica Triple-Kamera knipst Fotos mit sehr hoher Fotoqualität in den meisten Situationen. Deshalb ist das Mate 20 Pro das derzeit beste Smartphone auf dem Markt - zusammen mit dem P20 Pro.

Pro

+ Tolles Design, sehr gute Verarbeitung

+ Starke Triple-Kamera

+ Sehr schnelles Aufladen möglich / lange Laufzeit

Contra

- Keine Klinkenbuchse

- Neue NM-Karte ist teuer (kein Micro-SD)