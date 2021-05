Huawei-Deals: Notebooks und Tablets bei Media Markt

René Resch

Bei Media Markt finden Sie ein breit gefächertes Angebot an tollen IT-Produkte der Marke Huawei etwa MatePads und MateBooks

Sponsored Post Vergrößern Huawei-Notebooks und Tablets bei Media Markt © Media Markt

Der chinesische Computer- und Mobile-Spezialist Huawei ist aus der IT-Welt kaum noch wegzudenken mit seinem breiten Repertoire an innovativen Laptops, Tablets, Monitoren, Smartphones, Wearables und mehr verschiedener bekannter Serien die gewissermaßen jedem ein Begriff sind wie etwa das MatePad oder das MateBook.

Im Online-Shop des Elektrofachhändlers Media Markt erhalten Sie ein breit gefächertes Angebot an mobilen Produkten des IT-Profis Huawei. Im Media-Markt-Portfolio finden Sie dabei aktuelle Tablets und Notebooks in verschiedenen Preiskategorien, etwa günstige Einstiegsgeräte wie das MatePad T 10, solide Matebook-Produkte zu mittleren Preisen aber auch jeweils die höherwertigen Geräteklassen. Somit lässt sich für jeden Bedarf das passende Gerät in den verschiedensten Preisklassen finden.

Direkt zur Huawei-Übersicht bei Media Markt mit Notebooks, Tablets und mehr



Einige interessante Modelle aus dem Huawei-Katalog bei Media Markt haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt:

Huawei MatePad T10 © Media Markt Das Huawei MatePad T10 besitzt ein 9,7 Zoll HD-Display, 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Speicherplatz. Aktuell gibt es das Tablet zum Preis von nur 128,99 Euro.

Media-Markt-Preis: 128,99 statt 169 Euro

Huawei MatePad © Media Markt Das Huawei MatePad bietet einen starken Prozessor, 3 GB Arbeisspeicher, 32 GB Speicherplatz, ein 2K-FullView-Display und vier Harman-Kardon-Lautsprecher. Das mobile Multitalent kostet aktuell nur 229 Euro. Media-Markt-Preis: 229 statt 279 Euro

Huawei MatePad Pro © Media Markt Das Huawei-Flaggschiff-Table MatePad Pro mit 10,8-Zoll-Display, 6 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und starkem Kirin-Prozessor erhalten Sie zum Preis von nur 549 Euro.

Media-Markt-Preis: 549 Euro

Huawei Matebook 13 © Media Markt Huawei-Notebook Matebook 13 mit 13-Zoll-Display, Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz, Intel UHD Grafik 620 erhalten Sie bei Media Markt in der Farbe Space-Gray für 839 Euro. Media-Markt-Preis: 839 Euro