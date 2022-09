House of the Dragon: Hier gibt es die erste Folge kostenlos

Kris Wallburg

Das Spin-off der Erfolgsserie Game of Thrones kommt bei Fans bislang gut an, nun gibt es die erste Folge kostenlos auf Youtube.

Vergrößern Die erste Folge von House of the Dragon ist jetzt bei Youtube verfügbar. © HBO

Die erste Folge der neuen HBO-Serie House of the Dragon ist kostenlos bei Youtube verfügbar. Voraussetzung ist nur ein Google-Account mit durchgeführter Altersverifizierung. Game-of-Thrones-Fans können sich also einen ersten Eindruck von dem Spin-off verschaffen. Für alle weiteren Folgen ist ein Abonnement bei Sky oder WOW notwendig.

House of the Dragon: Die erste Folge kostenlos bei Youtube

House of the Dragon: Die ganze Serie bei WOW

House of the Dragon: Die ganze Serie bei Sky

Die kostenlose Folge ist auf dem Youtube-Kanal von Sky Deutschland verfügbar. Das Spin-off spielt etwa 200 Jahre vor den Ereignissen der Erfolgsserie Game of Thrones und behandelt das Ende der Targaryen-Dynastie als Herscher über die Welt von Westeros. Game-of-Thrones-Autor George R. R. Martin war bei der Entwicklung wieder maßgeblich beteiligt, nachdem er in den letzten Staffeln der Originalserie kaum noch involviert war.

Die Serie ist in Deutschland nur über den Pay-TV-Anbieter Sky und dessen Streaming-Angebot WOW abrufbar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich, heute erscheint die dritte Episode. Bei den Zuschauern kommt der GoT-Nachfolger, der schon vor der Veröffentlichung heiß diskutiert wurde, bislang gut an. Auf IMDb kommt die Serie bislang auf eine Bewertung von 8,5, bei Rotten Tomatoes auf eine Kritikerwertung von 85 Prozent und auf eine Zuschauerwertung von 84 Prozent.

