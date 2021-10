René Resch

Zur kommenden "Game of Thrones"-Spin-Off-Serie "House of the Dragon" hat HBO einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht.

Vergrößern "House of the Dragon": HBO veröffentlicht ersten Teaser-Trailer zum GoT-Spin-Off © HBO

Bereits 2019 hatte HBO angekündigt, dass es eine neue Serie aus dem "Game of Thrones"-Universum geben wird. Die Produktion zur Spin-Off-Serie mit dem Namen "House of the Dragon" ist nun seit einiger Zeit auch schon gestartet. Nun hat HBO einen ersten Teaser-Trailer zur Serie veröffentlicht.

Die Handlung der Serie soll dabei auf den 2019 erschienenen Fantasy-Werk "Fire & Blood Vol.1" von George R. R. Martin basieren und wird dabei rund 200 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" spielen. Im Spin-Off wird sich wohl alles um Haus Targaryen konzentrieren, dass mithilfe der Drachen das Land unterwerfen möchte.



Der Teaser-Trailer verrät allerdings nicht wirklich viel über die Handlung, zeigt jedoch Teile der Besetzung der Serie. Darunter finden sich Schauspieler wie Paddy Considine, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Matt Smith, Olivia Cooke und Sonoya Mizuno. Weiteres zur Handlung werden wir wohl erst im richtigen Trailer erfahren. Erscheinen soll die Serie übrigens im Jahr 2022 - ein genaues Veröffentlichungsdatum steht dabei noch nicht fest.



