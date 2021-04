House of the Dragon: GoT-Prequel geht in die Produktion

Denise Bergert

Das US-TV-Netzwerk HBO hat die Produktion der neuen "Game of Thrones"-Serie "House of the Dragon" gestartet.

Vergrößern "Game of Thrones" bekommt ein Prequel. © HBO

Das US-amerikanische Pay-TV-Netzwerk HBO hat in dieser Woche die Produktion zur neuen Fantasy-Serie "House of the Dragon" gestartet. Das gab das Unternehmen über den Micro-Blogging-Dienst Twitter bekannt . Der Tweet zeigt ein Foto des Produktionsteams, dessen Mitglieder an individuellen Schreibtischen in einem Meeting-Saal versammelt sind. Weitere Details bleibt HBO jedoch schuldig.

" House of the Dragon " basiert auf den Fantasy-Romanen von George R. R. Martin. Aus dessen Feder stammte auch bereits die Erfolgsserie "Game of Thrones". Die Geschehnisse von "House of the Dragon" sind 300 Jahre vor der Handlung von "Game of Thrones" angesiedelt und basieren auf George R. R. Martins 2019 veröffentlichten Fantasy-Geschichtswerk "Fire & Blood Vol. 1". Die Story konzentriert sich auf Haus Targaryen, dessen Sprößlinge das Land mit Hilfe von Drachen unterwerfen. Der Serienstart ist für 2022 geplant. Teile der Besetzung stehen ebenfalls bereits fest. Paddy Considine schlüpft in die Rolle von König Viserys Targaryen, Olivia Cooke spielt Alicent Hightower und Prinzessin Rhaenyra Targaryen wird von Emma D’Arcy verkörpert. Ebenfalls an Bord sind Matt Smith, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best und Sonoya Mizuno.