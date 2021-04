Horizon Zero Dawn: Gratis für PS4- und PS5-Besitzer

Denise Bergert

Im Rahmen der "Play at Home"-Initiative steht "Horizon: Zero Dawn" ab sofort zum kostenlosen Download bereit.

Vergrößern Horizon: Zero Dawn kostenlos für PS4 und PS5. © Sony

Sonys "Play at Home"-Initiative soll Playstation-Besitzer dazu animieren, ihre sozialen Kontakte während der weltweiten Corona-Pandemie zu reduzieren. Sie sollen es sich lieber mit einem guten Spiel vor ihrer Konsole gemütlich machen, anstatt sich mit Freunden und Bekannten zu treffen. Als Anreiz veröffentlicht der japanische Konzern in regelmäßigen Abständen bis Ende Juni hochkarätige Spiele, die von allen Playstation-Besitzern kostenlos heruntergeladen werden können. Für den Download ist kein Playstation-Plus-Abonnement notwendig.

Ab sofort steht die Complete Edition von "Horizon: Zero Dawn" für alle Playstation-4- und Playstation-5-Besitzer bereit. Im Rahmen der "Play at Home"-Initiative kann das Spiel noch bis zum 14. Mai 2021 kostenlos heruntergeladen werden. Die Complete Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung "Frozen Wilds" und ein digitales Artbook. "Horizon: Zero Dawn" erschien 2017 als Playstation-4-Exklusivtitel. In dem Open-World-Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle der jungen Aloy. In einer post-apokalyptischen Welt kämpft sie gegen riesige Maschinen, die an Dinosaurier erinnern und sucht nach Hinweisen auf ihre Vergangenheit. Mit "Horizon: Forbidden West" ist für 2021 bereits ein Nachfolger geplant.