René Resch

Honor hat seine beiden neuen Mittelklasse-Smartphones 9X und 9X Pro offiziell vorgestellt. Bald sollen die Geräte auch bei uns erhältlich sein.

Vergrößern Honor stellt 9X und 9X Pro offiziell vor © Honor

Honor hat seine beiden neuen Smartphones Honor 9X und Honor9X Pro nun offiziell vorgestellt. Das Honor 9X Pro sticht mit einer Triple-Kamera hervor, das 9X kommt mit einer Dual-Kamera aus.

Als Front-Kamera kommt bei beiden Geräten eine Pop-Up-Kamera zum Einsatz. Dadurch können die Geräte auf eine Notch verzichten. Beide Geräte sind sich dabei sehr ähnlich, so findet sich die größte Abweichung in der Rückkamera. Das Honor 9X kommt mit 48 + 2 Megapixel, während im 9X Pro eine Tripple-Kamera mit 48 + 8 +2 Megapixel zum Einsatz kommt.

Das 9X Pro soll es auch in einer 256 Gigabyte-Variante geben, während beim regulären 9X bei 128 Gigabyte Schluss sein soll. Gelistet werden auch unterschiedliche RAM-Ausführungen, so sollen Smartphones mit 4 oder 6 Gigabyte RAM zur Verfügung stehen, für das 9X Pro soll es sogar eine 8 Gigabyte-Variante geben.

Wesentliches Merkmal beider neuen Geräte ist die Verwendung des HiSilicon Kirin 810 Achtkern-SoC. Der Kirin 810 soll von der Leistung mit einem Qualcomm Snapdragon 730 vergleichbar sein, wenn er diesen nicht sogar noch übertrumpft. Allerdings ist der Snapdragon 730 nur Qualcomms Nummer drei.



Die beiden Mittelklasse-Smartphones erscheinen zunächst in China, sollen etwas später allerdings auch in Europa erhältlich sein. Das reguläre 9X erscheint in China am 30 Juli 2019, das 9X Pro folgt am 9. August. Das Honor 9X Pro gibt es für umgerechnet 285 Euro und das Honor 9X für rund 180 Euro.

Display: 6,59 Zoll, 2.340 x 1.080 Pixel, IPS-LCD

SoC: Kirin 810 mit acht Kernen (2x Cortex A76 2,27 GHz + 6x Cortex A55 1,88 GHz)

GPU: Mali G52

RAM: 4 bzw. 6 GB

Speicher: 64 oder 128 GB

OS: Android 9.0 Pie mit EMUI 9.1.1

Kamera: 48 + 2 MP, Blende f/1.8

Frontkamera: 16 MP, Blende f/2.2

Akku: 4.000 mAh

Schnittstellen: Dual-SIM, 4G LTE, microSD, 3,5-mm-Audio, USB Typ-C



Maße & Gewicht: 163,1 x 77,2 x 8,8 mm, 206 g

