Homeoffice-Plicht endet: Viele Arbeitnehmer wollen gerne weiter von zu Hause arbeiten

Die Homeoffice-Pflicht endet, Arbeitgeber begrüßen den Schritt. Viele Arbeitnehmer würden aber gerne weiter von zu Hause arbeiten.

Durch die endende Homeoffice-Pflicht normalisiert sich für viele Beschäftigte der Arbeitsalltag wieder. Einige haben aber das Homeoffice zu schätzen gelernt. Nach einer Studie würden viele gerne von zu Hause aus weiterarbeiten, das berichtet die Tagesschau.



Einer Studie der Krankenkasse DAK mit 1000 Befragten in Hessen stellte fest: Rund 58 Prozent könnten sich vorstellen, die Hälfte der Arbeitszeit von zu Hause aus zu arbeiten. Viele finden den Arbeitsplatz zu Hause produktiver und angenehmer als im Büro. Außer Frage steht für die Befragten, dass Homeoffice in vielen Fällen machbar sei - 88 Prozent gaben daher an, dass sich geeignete Aufgaben genauso gut wie am Arbeitsplatz der Firma erledigen ließen.

79 Prozent empfanden den Wegfall des Arbeitsweges als positiv. 70 Prozent gaben an im Homeoffice gezielter Aufgaben verteilen zu können. 86 Prozent hoben die bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie hervor, 39 Prozent der Beschäftigten mit Kindern unter 18 Jahren gaben an, dass sie öfters abgelenkt seien.



Wirtschaft begrüßt das Auslaufen der Homeoffice-Pflicht

Die Wirtschaft begrüßt das Auslaufen der Homeoffice-Pflicht. So sagte etwa der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter gegenüber der Deutschen Presseagentur (DPA), dass es sich bei der Pflicht um "bürokratischen Aktionismus" und um ein überflüssiges Einmischen der Politik gehandelt habe. Unternehmen hätten in den vergangenen Monaten eigenverantwortlich, freiwillig und sehr zuverlässig in allen Branchen Homeoffice ermöglicht. "Wir Arbeitgeber haben beim Homeoffice geliefert, und das werden wir auch weiterhin tun, da wo es interne wie externe Betriebsprozesse zulassen. Dafür brauchen wir keine Verordnung."

Gewerkschaften fordern klare Regelungen und Gesetzespakete

Die Gewerkschaften dagegen hatten die Einführung während der Pandemie begrüßt. Für die Zeit nach Auslaufen der Regelung fordert der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, eine dauerhafte Regulierung in diesem Bereich. Von der nächsten Bundesregierung erwarten sich die Gewerkschaften klare Regelungen sowie ein Gesetzespaket.

Beschäftigte wünschen sich in Zukunft einen Mix aus Präsenzarbeit und der Möglichkeit, mobil oder von zu Hause aus arbeiten zu können. "Zu diesem gesunden Mix gehören aber klare Spielregeln, denn spätestens die Pandemie hat die schwerwiegenden Probleme im Homeoffice sichtbar gemacht: überlange Arbeitszeiten und unbezahlte Mehrarbeit, permanente Verfügbarkeitserwartungen, eine wackelige Ausstattung oder digitale Überwachung.", so Hoffmann.

Er fordere zudem einen Rechtsanspruch auf Homeoffice sowie mobiles Arbeiten inklusive Arbeitsschutz, "eine ordentliche Ausstattung" sowie Mitbestimmungsrecht. "Klar muss auch sein, dass Homeoffice nicht vom Arbeitgeber verordnet werden darf."

Das lehnen Arbeitgeber jedoch ab: "Eine Homeoffice-Regulierung ist weder nötig noch sinnvoll", so Kampeter. "Damit die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt, braucht sie die richtigen Rahmenbedingungen: Flexibilität und Freiräume für Innovationen statt weiterer Regulierungen."

