Homematic IP: Störung behoben - das war der Grund

Homematic IP hatte seit Dienstagmorgen mit Problemen zu kämpfen. Mittlerweile wurden die Probleme gelöst.

Homematic IP hat am Dienstag mit Problemen zu kämpfen

Update, 19.1., 17:10 Uhr: Der Ausfall der Homematic IP Cloudserver wurde mittlerweile laut Angaben des Anbieters behoben. Von dem Ausfall sei "ein Teil unserer Kunden betroffen" gewesen, heißt es in einer der PC-WELT vorliegenden Stellungnahme. Ursache sei ein Fehler der Konfiguration der Firewall bei dem Hosting-Partner gewesen. Weiter heißt es:



"Selbstverständlich haben wir sofort gemeinsam mit Hockdruck nach einer Lösung gesucht. Inzwischen (Stand 16.15 Uhr) können unsere Kunden ihre Homematic IP Installation wieder vollumfänglich nutzen. Es könnte im Einzelfall aber noch bis zum Abend dauern, bis jeder Homematic IP Access Point wieder an der Cloud aktiv ist."

Bei allen betroffenen Nutzern entschuldigt man sich für die Unannehmlichkeiten. Der Sachverhalt werde nun genauestens analysiert und entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Ausfälle noch weiter zu reduzieren. Betont wird aber auch: "Aufgrund der Konstellation des Homematic IP Systems waren aber zu jeder Zeit (also auch während des teilweise eingeschränkten Serverzugriffs) alle Direktverknüpfungen innerhalb des Hauses in Funktion, lediglich Szenarien und der Fernzugriff waren partiell eingeschränkt. "

Ursprüngliche Meldung, 19.1. (9:50 Uhr): Seit Dienstagmorgen kommt es zu Ausfällen bei den Homematic-IP-Cloudservern. Auf Allestörungen.de häuften sich die Beschwerden der Nutzer. Dort klagen die Nutzer darüber, dass keine Verbindung zwischen den Access Points und der Cloud möglich sei. Dadurch sei auch eine Steuerung der Smart-Home-Geräte teils nicht mehr möglich. So berichtet etwa ein Nutzer: "Seit heute Morgen keine Online-Verbindung mehr. Da ich einige Regler gesperrt habe, komme ich auch manuell nicht mehr an die Thermostate. Das hatte ich bei der Einrichtung nicht bedacht. Mist."

Angesichts der aktuellen niedrigeren Temperaturen in Deutschland ein durchaus ärgerliches Problem...



Einige Nutzer berichten, ein Neustart würde helfen. Dieser Tipp scheint aber nicht immer zu helfen. So erklärt ein betroffener Nutzer kurz nach 9:30 Uhr: "AP leuchtet Blau, trotzdem keine Steuerung möglich, Gerät vom Strom getrennt und nach Wartezeit wieder eingestöpselt. Nur Gelb Orange, Hotline dauerbesetzt, Website down."



Zum Teil war auch bei unseren Versuchen die Website von Homematic IP nicht erreichbar. Über Facebook hat sich der Hersteller bereits zu Wort gemeldet. In einem Beitrag heißt es :



"Seit heute Früh erhalten wir verstärkt Meldungen zu Ausfällen der Homematic IP Cloudserver. Selbstverständlich arbeiten wir mit Hochdruck an der Behebung. Derzeit ist nur ein Teil der Anwender betroffen. Für die bislang entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns an dieser Stelle entschuldigen. Sobald wir neue Informationen erhalten, informieren wir euch schnellstmöglich darüber."



