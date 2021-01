Homematic IP: Störung am Dienstagmorgen

Panagiotis Kolokythas

Homematic IP hat seit Dienstagmorgen mit Problemen zu kämpfen. Der Hersteller hat sich zu Wort gemeldet.

Vergrößern Homematic IP hat am Dienstag mit Problemen zu kämpfen © Homematic IP

Seit Dienstagmorgen kommt es zu Ausfällen bei den Homematic-IP-Cloudservern. Auf Allestörungen.de häuften sich die Beschwerden der Nutzer. Dort klagen die Nutzer darüber, dass keine Verbindung zwischen den Access Points und der Cloud möglich sei. Dadurch sei auch eine Steuerung der Smart-Home-Geräte teils nicht mehr möglich. So berichtet etwa ein Nutzer: "Seit heute Morgen keine Online-Verbindung mehr. Da ich einige Regler gesperrt habe, komme ich auch manuell nicht mehr an die Thermostate. Das hatte ich bei der Einrichtung nicht bedacht. Mist."

Angesichts der aktuellen niedrigeren Temperaturen in Deutschland ein durchaus ärgerliches Problem...



Einige Nutzer berichten, ein Neustart würde helfen. Dieser Tipp scheint aber nicht immer zu helfen. So erklärt ein betroffener Nutzer kurz nach 9:30 Uhr: "AP leuchtet Blau, trotzdem keine Steuerung möglich, Gerät vom Strom getrennt und nach Wartezeit wieder eingestöpselt. Nur Gelb Orange, Hotline dauerbesetzt, Website down."



Zum Teil war auch bei unseren Versuchen die Website von Homematic IP nicht erreichbar. Über Facebook hat sich der Hersteller bereits zu Wort gemeldet. In einem Beitrag heißt es :



"Seit heute Früh erhalten wir verstärkt Meldungen zu Ausfällen der Homematic IP Cloudserver. Selbstverständlich arbeiten wir mit Hochdruck an der Behebung. Derzeit ist nur ein Teil der Anwender betroffen. Für die bislang entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns an dieser Stelle entschuldigen. Sobald wir neue Informationen erhalten, informieren wir euch schnellstmöglich darüber."



