Home Office mit Teamviewer jetzt inoffiziell für alle gratis - Test

Teamviewer drückt bei der Gratisversion vorübergehend und inoffiziell beide Augen zu, wenn Sie die Software jetzt beruflich nutzen. Sie dürfen also mit Teamviewer zum Beispiel im Home Office arbeiten. Grund ist die Coronakrise. Update: Wir machen den Test.

Vergrößern Teamviewer jetzt inoffiziell für alle gratis - wegen Coronavirus © F8 studio/Shutterstock.com

Wir machen den Test: Wie gut kann man Teamviewer im Home Office mit der Gratisversion nutzen? Und wann kappt Teamviewer die Leitung?

Tag 1, 18.3.2020: Von zirka 14 Uhr bis 17 Uhr greifen wir von zu Hause auf unseren Arbeitsplatzrechner in der Redaktion in München zu. Keine Probleme und keine verzögerte Reaktion des PCs.

Tag 2, 19.3.: Von 8 Uhr bis 16.15 Uhr durchgehend Zugriff auf unseren Arbeitsplatz-PC. Keine nennenswerten Ausfälle, nur einmal hängt die Verbindung für zirka 5 Sekunden fest.

Tag 3, 20.3.: Von 8 Uhr bis zirka 9:30 Uhr. Keine Vorkommnisse.



Tag 4, 23.3.: Von 7.55 Uhr bis 16 Uhr. Einmal fror die Verbindung ein. Wir starteten in Teamviewer über "Aktionen, STRG+ALT+ENTF" den Taskmanager von Windows 10 auf unserem ferngesteuerten Arbeitsplatzrecher. Darin sahen wir, dass der Browser Chrome extrem viel Arbeitsspeicher belegte. Wir beendeten den Chrome-Task, woraufhin wir sofort wieder unseren Rechner nutzen konnten.



Der Test wird fortgesetzt.



Ursprüngliche Meldung: Teamviewer wird von der deutschen Firma Team Viewer AG entwickelt. Die Fernzugriffs- und Fernwartungssoftware ist eine Top-Empfehlung für Anwender, die aus der Ferne auf Rechner oder Server zugreifen wollen. Mit Teamviewer kann die IT-Abteilung eines Unternehmens zum Beispiel Arbeitsplatzrechner oder Server per Fernzugriff warten. Privatanwender wiederum können damit Verwandten oder Freunden bei PC-Problemen helfen. Und mit der App Teamviewer Pilot kann man sogar unterwegs Hilfestellung empfangen, zum Beispiel beim Radwechsel am Auto.



Falls Sie Teamviewer allerdings für berufliche Zwecke nutzen wollen, gibt es normalerweise eine große Einschränkung: Teamviewer ist nur für den privaten Einsatz dauerhaft kostenlos, für den beruflichen Einsatz muss die Software dagegen kostenpflichtig lizenziert werden. Die Preise finden Sie hier. Ein Tipp für Einzelanwender mit uneingeschränktem Zugriff auf 3 Computer: Für diese Zielgruppe bietet Teamviewer den Teamviewer Remote Access für 9,90 Euro pro Monat an. Diese Lizenz ist deutlich günstiger als das Standardangebot.

Fragen Sie Ihre IT-Abteilung danach, ob diese eine Teamviewerlizenz besitzt und Ihnen zur Verfügung stellen kann.

Teamviewer wegen der Coronakrise vorübergehend inoffiziell auch für professionelle Nutzer kostenlos

Wegen der Coronakrise drückt Teamviewer jetzt aber bei der professionellen Nutzung der Gratisversion von Teamviewer beide Augen zu! Teamviewer überprüft also bis auf weiteres in der Regel nicht, ob die Gratisversion für professionelle Zwecke genutzt wird. Nur in Fällen, in denen das kostenlose Teamviewer in einem Unternehmen beispielsweise im Callcenter mit 150 gleichzeitigen Verbindungen verwendet werden würde, würde Teamviewer die Verbindung auch weiterhin kappen.

Aber wenn ein Unternehmen jetzt wegen einer Covid-19-Erkrankung seine gesamte Belegschaft kurzfristig für zwei Wochen ins Home Office schickt, dann können die Mitarbeiter jetzt inoffiziell auch mit der Gratisversion arbeiten. Das versicherte Teamviewer heute gegenüber der PC-WELT auf Nachfrage.

Teamviewer schaut also weg, wenn über mehrere Wochen jeden Tag von einem PC zu Hause eine Verbindung zum Rechner im Büro aufgebaut wird. Zwar kommt beim Schließen der Verbindung das gewohnte Hinweisfenster, dass Teamviewer nur für die private Nutzung gratis sei und Teamviewer bedankt sich für die Fairness. Doch der berufliche Nutzer soll sich problemlos am nächsten Arbeitstag wieder bei Teamviewer anmelden und weiterarbeiten können. Die Verbindung wird also nicht in immer kürzeren Abständen unterbrochen, wie es sonst der Fall wäre, wenn Teamviewer eine professionelle Nutzung bei einem angeblichen privaten Anwender vermutet.



Teamviewer betont, dass es diese Vorgehensweise bereits vor einigen Tagen für Anwender aus Staaten eingeführt habe, die massiv von Covid-19 betroffen sind. Jetzt wolle Teamviewer diese Duldung aber auch auf Deutschland ausdehnen.

Teamviewer weist aber ausdrücklich darauf, dass professionelle Nutzer von Teamviewer keinen Rechtsanspruch aus der vorübergehenden Gratisnutzung ableiten können. Teamviewer bewirbt die vorübergehende kostenlose Nutzung nicht. Es handelt sich dabei nur um ein kulantes, zeitlich befristetes Entgegenkommen während der Coronakrise. Grundsätzlich müssen professionelle Nutzer für Teamviewer eine kostenpflichtige Softwarelizenz erwerben!



Falls Sie also vom Home Office aus direkt auf Ihren Arbeitsplatzrechner zugreifen und darauf so arbeiten wollen, als ob Sie tatsächlich im Büro vor dem PC sitzen würden, dann ist Teamviewer das Produkt Ihrer Wahl.

Teamviewer unterstützt alle gängigen Desktopsysteme wie Windows, Linux und macOS und lässt sich auch unter Android und iOS nutzen. Die PC-WELT testet immer mal wieder Teamviewer, unser Fazit: Eine zuverlässige und leistungsfähige Fernzugriffslösung, die nicht nur unter Windows und macOS, sondern auch unter Linux einwandfrei funktioniert.



