Hogwarts Legacy erneut verschoben – Release erst im Februar

Denise Bergert

Das “Harry Potter“-Spiel “Hogwarts Legacy“ wurde nun bereits zum zweiten Mal verschoben.

Vergrößern “Hogwarts Legacy" erscheint erst im nächsten Jahr. © Warner Bros.

Wie Entwickler Avalanche Studios über den Micro-Blogging-Dienst Twitter bekannt gegeben hat, verschiebt sich der Release-Termin von “Hogwarts Legacy“ nun bereits zum zweiten Mal. Das Prequel-Game zur Roman-Reihe um den Zauberlehrling Harry Potter erscheint am 10. Februar 2023 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Der Veröffentlichungstermin für die Nintendo-Switch-Version soll in Kürze bekannt gegeben werden. Laut Avalanche Studios braucht das Entwickler-Team “noch etwas mehr Zeit um das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten“.

Zweite Release-Verschiebung in Folge

Ursprünglich sollte “Hogwarts Legacy“ noch in diesem Jahr erscheinen. Avalanche Studios hatte das Spiel bereits im Januar des vergangenen Jahres verschoben. Auch damals wurde die Verspätung damit erklärt, dass man für die Entwicklung mehr Zeit benötige.

Action-RPG in den 1800er Jahren

“Hogwarts Legacy“ ist ein Open-World-Action-Adventure-RPG, das in den späten 1800er Jahren angesiedelt ist. Die Geschichte spielt 100 Jahren vor den finsteren Plänen Voldemorts. Hauptfigur des Spiels ist ein Schüler an der Zauberer-Universität Hogwarts. Der Protagonist hat ein uraltes Geheimnis, das die “Welt der Zauberer zu zerreißen droht“. Neben der bekannten Zauberschule besuchen Spieler in “Hogwarts Legacy“ auch andere aus den Romanen und Filmen bekannte ikonische Orte wie das Dorf Hogsmeade oder den Verbotenen Wald. Ein Wiedersehen könnte es außerdem mit Albus Dumbledore oder Horace Slughorn geben.

Für die Entwicklung des Spiels zeichnen die Avalanche Studios verantwortlich. Das Team wurde 2017 durch Warner Bros. übernommen. Zuvor machte sich das Studio mit Action-Titeln wie “Just Cause“, “Just Cause 2“, “Just Cause 3“ und “Rage 2“ einen Namen.