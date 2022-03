Hogwarts Legacy: Ausführliche Gameplay-Szenen zum Harry-Potter-RPG

Denise Bergert

Avalanche Software hat ein 14-minütiges Gameplay-Video zum RPG „Hogwarts Legacy“ veröffentlicht.

Vergrößern "Hogwarts Legacy" erscheint noch in diesem Jahr. © Avalanche Software

Im Rahmen des State of Play-Events von Sony hat Entwickler Avalanche Software in dieser Woche ein 14-minütiges Gameplay-Video zu „Hogwarts Legacy“ veröffentlicht. Der Titel erscheint im vierten Quartal 2022 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series S/X.

Zauberschüler in Hogwarts

„Hogwarts Legacy“ basiert auf der Romanreihe um den Zauberlehrling Harry Potter von Autorin J.K. Rowling. Das Open-World-Rollenspiel bringt Spieler als Schüler in die Zauberer-Akademie Hogwarts. Dort können sie sich eines der vier Häuser aussuchen und einen eigenen Charakter erstellen.

Typische Rollenspiel-Elemente

Im Unterricht lernen Spieler unterschiedliche Zauber und Zauberkombinationen, die sie im Kampf einsetzen können. Ziel ist es, in den Duellen die Schwächen und Fähigkeiten des Gegners mit den eigenen Zaubern auszunutzen. Rollenspieltypisch kann der Charakter im Verlauf des Spiels mit magischen Gegenständen aufgerüstet werden, die bestimmte Fähigkeiten verbessern.

Im Gegensatz zu den „Harry-Potter“-Filmen und Romanen ist die Handlung des Spiels im Jahr 1800 angesiedelt. Viele bekannte Gesichter werden Spieler also nicht treffen. Die Geschichte erzählt von einem möglichen Aufstand der Kobolde gegen die Zauberer.