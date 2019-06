Höllenmaschine live erleben & gemeinsam mit der8auer, TeamHölle & YouTubern feiern

Michael Schmelzle

Seien Sie live dabei, wenn Team Hölle gemeinsam mit Tom & Roman "der8auer" Hartung sowie weiteren Technik-YouTubern die HMX2 erstmals in Betrieb nimmt. Im Anschluss können Sie bei Grillgut & Getränken mit den Hardware-Gurus fachsimpeln und Selfies knipsen. Die Tickets zum Live-Event gibt's gratis hier!

Video-Beschreibung einblenden Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus - nicht nur steht die nächste Höllenmaschine (von uns liebevoll HMX2 getauft) an - auch bei Team Hölle hat sich was getan: Nachdem Fritz ja schon längere Zeit nicht mehr fest angestellter, sondern freier Redakteur bei uns war, hat er nun eine neue Festanstellung angenommen und sich damit leider von Team Hölle verabschiedet.



Aber kein Grund zur Trauer, denn wir haben selbstverständlich adäquaten Ersatz gesucht - und auch gefunden: Basti unterstützt Michi seit Anfang Juni als Hardware-Volontär und Nachwuchs-Team-Hölle-Mitglied.



Und auch sonst wird bei der Höllenmaschine 2019 einiges anders. Zum Beispiel unsere Build-Week bei Caseking in Berlin. Das Besondere: IHR könnt am 12.7.2019 live dabei sein, wenn wir die HMX 2 in Betrieb nehmen, Team Hölle treffen und mit Roman und Tom fachsimpeln. Wir verlosen 40 Tickets für dieses exklusive Community-Event. Wie Ihr teilnehmt, erfahrt Ihr unter diesem Link:

► www.pcwelt.de/news/Hoellenmaschine-live-erleben-gemeinsam-mit-der8auer-TeamHoelle-YouTubern-feiern-10616911.html



Das Dream-Team Tom & Roman "der8auer" Hartung sowie Team Hölle bauen im Juli die nächste Höllenmaschine "HMX2" zusammen. Tatkräftige Unterstützung bekommen die Jungs von den Technik-Youtubern DasMonty und Zenchilli. Und Sie können live dabei sein, wenn wir den wahrscheinlich schnellsten Gaming-PC der Welt mit Kühlflüssigkeit befüllen und zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Das Live-Event findet am Freitag, 12. Juli 2019, ab 17:00 Uhr in Berlin bei Caseking statt. Allerdings nur für insgesamt 100 geladene Gäste. 40 Gästelisten-Plätze verlosen wir, die übrigen 60 werden demnächst von Caseking, DasMonty und Zenchilli vergeben.

Im Anschluss an die Inbetriebnahme der HMX2 können Sie bei Grillgut & Getränken mit den Hardware-Gurus fachsimpeln, Selfies mit der Höllenmaschine schießen oder einfach nur Spaß haben. Sie wollen ganz dringend ein Ticket für das Live-Event? Dann füllen Sie das folgende Gewinnspiel-Formular aus. Falls Sie ein Ticket ergattern sollten, benachrichtigen wir Sie am 05.07. per E-Mail und bitten Sie darum, uns Ihre Teilnahme an dem Event zu bestätigen. Hinweis: Anreise- und ggf. Hotelkosten können wir leider nicht übernehmen.

