Höllenmaschine X ECO: MSI Pro 24X 7M - zierlicher & schlanker AIO-PC

Beim ECO-System der Höllenmaschine X legen wir dieses Jahr auch Wert auf ein schickes Design und ein stimmiges Gesamtkonzept. Deswegen haben wir uns für den MSI Pro 24X 7M entschieden. Der All-In-One-PC verbraucht selbst unter Volllast keine 40 Watt - inklusive Display versteht sich!

Vergrößern Schick, schlank und sparsam: MSI Pro 24X 7M - die HMX ECO. © MSI

Wichtigestes Kriterium für das ECO-System der Höllenmaschine X ist natürlich ein sehr niedriger Stromverbrauch: Mit einer maximalen Leistungsaufnahme von unter 40 Watt erfüllt der All-In-One-PC MSI Pro 24X 7M diese Vorgabe vorbildlich. Doch das MSI-Modell weiß auch durch sein hübsches Design und die ultraschlanke Bauform zu gefallen. Und die Rechenleistung ist mehr als ausreichend für das Surfen im Internet, Text- und Bildbearbeitung, Youtube-Videos gucken oder E-Mails schreiben.

Im MSI Pro 24X 7M werkelt der 2,4-GHz-Zweikerner Core i3-7100U, der dank Simultaneous Multithreading bis zu vier Aufgaben parallel abarbeiten kann. Im Stromsparmodus kann die CPU die Leistungsaufnahme auf 7,5 Watt herunterregeln und läuft dann mit 800 MHz. Mit an Bord des 15-Watt-Prozessors ist die integrierte Grafikeinheit HD Graphics 620 mit 24 Ausführungseinheiten, die mit einer dynamischen Taktfrequenz zwischen 300 und 1000 MHz arbeitet. Der Grafikkern unterstützt DirectX 12 und eine maximale Auflösung von bis zu 4096 x 2304 Bildpunkten bei 60 Hertz.

Vergrößern Schlank und elegant: Der Display-Rahmen des MSI PRO 24X 7M ist nur 2 mm dünn. © MSI

Bereits für die drahtlose Kommunikation an Bord sind WLAN-ac und Bluetooth. In der von uns gewählten Grundkonfiguration des MSI Pro 24X 7M gehören zur weiteren Ausstattung 4 GB DDR4-Arbeitsspeicher, eine 128 GB große SATA-SSD und eine Optane-SSD mit 16 GB. Das ist alles andere als höllisch, sodass wir hier das RAM verdoppeln und die SATA-SSD auf 2 TB upgraden!

Vergrößern Der MSI PRO 24X 7M saugt unten kühle Luft an, die die Abwärme von CPU, RAM, SSD und HDD aufnimmt und durch die oberen Lüftungsschlitze wieder abgibt. © MSI

Das IPS-Touch-Display des MSI Pro 24X 7M kommt mit einer Bilddiagonalen von 23,8 Zoll und löst in Full-HD auf. Im Bildschirmrahmen integriert MSI Stereo-Lautsprecher mit einer Nennleistung von 5 Watt. Der Bildschirmrand ist mit nur zwei Millimetern extrem dünn. Das gilt auch für den Display-Rahmen der in der oberen Hälfte nur 6,5 Millmeter misst. Das Kühlungssystem "Silent Pro" des All-In-One-PCs saugt unten kühle Luft an, die die Abwärme von CPU, RAM, SSD und HDD aufnimmt und durch die oberen Lüftungsschlitze wieder abgibt.

Vergrößern Die Anschlüsse des MSI PRO 24X 7M © MSI

Der knapp 10 Kilogramm leichte Komplettrechner mit den schlanken Abmessungen von 581,5 x 406 x 100,5 Millimetern bringt auch jede Menge Anschlüsse mit. Auf der Rückseite des Bildschirms gibt's je zweimal Gbit-Ethernet, USB 2.0 Typ-A und USB 3.1 Gen 1 Typ-A sowie einmal HDMI-Out. Auf der rechten Seite befindet sich ein Einschub für eine 2,5-Zoll-SATA-SSD oder -HDD. Links finden sich der Einschaltknopf, je eine Klinkenbuchse für Kopfhörer und Mikrofon sowie zweimal USB 3.1 Gen 1 Typ-A.

Im Lieferumfang des MSI-Modells ist ein Quickstart-Guide, eine Garantiekarte sowie Stromkabel und Netzteil enthalten. MSI gewährt auf den All-In-One-PC zwei Jahre Herstellergarantie mit Pick-up-&-Return-Service. Optional lässt sich die Garantie auf drei Jahre erweitern. Der Grundpreis des MSI Pro 24X 7M-017 liegt bei rund 800 Euro, die Upgrades von Arbeitsspeicher und SSD treiben den Gesamtpreis der HMX ECO auf stattliche 1200 Euro.