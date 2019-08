Höllen-Deals: Gaming-Desktops, Laptops & Grafikkarten knallhart reduziert

Sebastian Schenzinger

Die Höllen-Deals - powered by NVIDIA & Captiva - starten pünktlich zum Schulbeginn mit Angeboten für Gaming-Desktops und Gaming-Laptops. Zeitgleich gibt es auf viele Hardwarekomponenten von ASUS Rabatt-Aktionen.

Die Sommerferien sind in vielen Bundesländern schon vorbei und auch das nächste Semester steht kurz vor der Tür. Passend dazu bieten viele Computer-Händler "Back-to-School"-Angebote mit dicken Rabatten auf Desktop-PCs, Notebooks und Hardware-Komponenten. Einige besonders attraktive Angebote präsentieren wir Ihnen ab sofort regelmäßig bei den Höllen-Deals der Woche powered by NVIDIA & Captiva. Konkret heißt das: Teuflisch gute Gaming-Hardware zum absoluten Tiefstpreis!

Der Gaming-PC Captiva G15AG 19V2 ist mit den neuesten Hardware-Komponenten ausgestattet: Als Prozessor kommt ein Ryzen 7 3700X (8 Kerne, 3,6 GHz) zum Einsatz, als Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 2070 Super verbaut und der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 16 GB. Ihre Daten finden entweder auf der 256 GB großen SSD oder auf der 1 TB großen HDD Platz. Obendrauf gibt es eine richtig schicke RGB-Beleuchtung. Beim Kauf des Systems können Sie außerdem die beiden Spiele Wolfenstein: Youngblood und Control kostenlos dazu erhalten. Für das alles zahlen Sie aktuell nur 1499 Euro, die UVP des Herstellers beläuft sich auf 1799 Euro und gegenüber dem aktuell günstigsten Online-Angebot sparen Sie immer noch 100 Euro.

Zum Deal: Captiva G15AG 19V2

Die Vorteile von NVIDIA RTX

Mit einer NVIDIA GeForce RTX Grafikkarte profitieren Sie von neuen Techniken wie Raytracing und DLSS. Die Raytracing-Technologie erzeugt dabei fotorealistische Grafiken in Echtzeit, indem der Weg der einzelnen Lichtstrahlen zurückverfolgt und berechnet wird. Diese Technik wird von immer mehr Spielen unterstützt, zum Beispiel Battlefield V, Metro: Exodus, Shadow of the Tomb Raider und kommenden Titeln wie Cyberpunk 2077, CoD: Modern Warfare, Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood, Control und Watch Dogs Legion.