Hier verdienen Sie bis zu 90.000 Euro als SAP-Berater

Wer als SAP-Berater einsteigt, verdient mindestens 40.000 Euro. Nach fünf Jahren sind 90.000 Euro im Jahr möglich. Wir stellen aktuelle Stellenangebote für SAP-Berater und -Projektleiter, sowie SAP-Entwickler und SAP-Administratoren vor.

Sie suchen einen Job in der IT-Branche? Als Einsteiger in den Arbeitsmarkt oder als Umsteiger, der bisher in einem anderen beruflichen Umfeld tätig war? Und wollen von Anfang an gut verdienen? Dann sollten Sie eine Tätigkeit als SAP-Berater ins Auge fassen!



Denn SAP-Berater gehen vom ersten Arbeitstag an mit einem guten Gehalt nach Hause. Bereits SAP-Einsteiger ohne Projekterfahrung verdienen mindestens 40.000 bis 50.000 Euro. Mit fünf Jahren Berufserfahrung kassieren Sie locker 70.000 bis 90.000 Euro. Wobei ein Teil des Gehalts unter Umständen erfolgsabhängig gezahlt wird.

Wir haben aktuelle Stellenanzeigen (mit Direkt-Links zu den Stellenangeboten) für SAP-Berater, Senior SAP-Berater, SAP-Projektleiter, SAP-Entwickler und SAP-Administratoren zusammengestellt. Alle Stellenausschreibungen richten sich gleichermaßen an männliche wie weibliche Bewerber.



Diese Firmen suchen aktuell SAP-Berater/SAP-Consultants

Ratbacher sucht einen SAP MM WM Consultant - SAP MM WM Berater - SAP MM WM Inhouse Position. Der Bewerber muss die unternehmensweites SAP MM WM Systemlandschaft betreuen. Über Ratbacher ist zudem die Position eines SAP SD Berater - SAP SD Consultant - SAP Inhouse Position zu besetzen. Dabei lockt auch der Einsatz in Norwegen, Australien und Singapur. Und bei der SSI Schäfer Gruppe ist ebenfalls die Stelle eines SAP Consultants zu besetzen. Die Position eines SAP Customer Service Berater - SAP CS Consultant - SAP CS Inhouse Position ist wiederum im Raum Regensburg zu besetzen.



Aktuelle Stellenanzeigen für SAP-Architect und Projektleiter



Ratbacher sucht zudem einen SAP Business Architekt - SAP Business Process Architect - SAP Inhouse Position. Die Dr. Johannes Heidenhain GmbH stellt einen SAP QM-Modulspezialisten ein. Für die (Weiter-)Entwicklung und Betreuung des SAP-Moduls QM. Einen SAP-Projektleiter im Logistikumfeld sucht wiederum SSI Schäfer.



Aktuelle Jobs für SAP-Entwickler und SAP-Administratoren

Nicht ums Beraten, sondern ums Entwickeln geht es bei dieser Stellenanzeige von Ratbacher SAP ABAP Entwickler / SAP ABAP Developer in den Logistikmodulen - SAP Inhouse Position . Auch bei dieser Stellenanzeige von Dataport für einen Senior-Entwickler SAP PI / PO steht das Entwickeln im Mittelpunkt der Aufgabe. Wer weniger coden, sondern stattdessen administrieren will, kann das als SAP Basis Administrator - SAP Basis Berater - SAP Basis Inhouse Position machen.



Fachwissen zahlt sich finanziell aus



Große Auswirkungen auf die Höhe des Gehalts eines SAP-Consultants haben dessen Spezialwissen, Projekterfahrung, sowie die Region und die Branche, in der man arbeitet. Diese Faktoren beeinflussen das Jahresgehalt eines SAP-Beraters um bis zu 50 Prozent. Bei reichlich Spezialwissen und Projekterfahrung sind in Einzelfällen auch 100.000 Euro im Jahr möglich.

Chemie und Pharma zahlen am besten, gut zahlen die Automobilindustrie, Banken, Versicherungen und die Luxusgüterbranche. In den neuen Bundesländern sowie in weniger dicht besiedelten Teilen Westdeutschland verdient man weniger als in den Ballungsräumen rund um Frankfurt am Main, München, Stuttgart und Köln/Düsseldorf.

