Hans-Christian Dirscherl

Im Februar 2021 findet eine Versteigerung statt, bei der über 400 Objekte aus der Zeit des Kalten Krieges unter den Hammer kommen. Versteckte Kameras, ein Regenschirm mit Giftspritze oder eine Pistole, die wie ein Lippenstift aussieht. Vieles stammt vom sowjetischen Geheimdienst KGB. Sie können online mitbieten.

Vergrößern Hier können Sie Spionage-Ausrüstung des KGB ersteigern © juliensauctions.com

Das US-Auktionshaus Julien's versteigert am 13. Februar 2021 Spionageausrüstung des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Über 400 historisch spannende Objekte aus der Zeit des Kalten Kriegs warten auf neue Besitzer. Die Auktion findet vor Ort im kalifornischen Beverly Hills statt, Sie können aber auch hier online mitsteigern.



Die Auktion trägt den nicht gerade kurzen Titel "THE COLD WAR RELICS FEATURING THE KGB ESPIONAGE MUSEUM COLLECTION". Dabei kommt die gesamte Sammlung des „KGB Espionage Museum“ in New York City unter den Hammer. Das soll laut Julien's die größte Sammlung KGB-relevanter Spionagegegenstände sein. Darunter befinden sich versteckte Kameras, Morse-Code-Maschinen, Geräte zum Aufspüren fremder Überwachungsgeräte, Sprachrekorder und offizielle staatliche Dokumente. Besondere Highlights sind eine Pistole, die wie ein Lippenstift aussieht, ein geheimes Abhörgerät respektive eine „Wanze“ für Hotelzimmer und eine seltene sowjetische Enigma-Dechiffriermaschine. Auch ein Nachbau des berühmten Regenschirms mit integrierter Giftspritze ist darunter (ohne das entsprechende Gift natürlich). Eine mehrere hundert Kilogramm schwere Lenin-Statue kann ebenso ersteigert werden wie eine Vorrichtung, mit der Grenzposten Menschen entdecken konnten, die sich in Autos versteckt hatten.



Das sind aber nur einige wenige Beispiele der vielen spannenden Exponate, die Julien’s in seiner Auktionsbeschreibung aufführt. Weitere Versteigerungsobjekte stammen zum Beispiel aus dem Bereich des Wettrennens im Weltall sowie aus dem Umfeld der Kubakrise mit Che Guevara und Fidel Castro als Protagonisten.



Gegen eine Schutzgebühr von 75 Dollar können Sie hier den Auktionskatalog bestellen. Wenn Sie online mitbieten wollen, können Sie das über diesen Link tun.