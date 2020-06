Hey Google: Smart-Home-Event für Juli angekündigt

Denise Bergert

Google veranstaltet am 8. Juli 2020 mit Hey Google ein Online-Smart-Home-Event für Entwickler und Nutzer.

Google veranstaltet am 8. Juli ein Smart-Home-Event. © Google

Als Ersatz für die in diesem Jahr abgesagte Google I/O Konferenz will Google im Juli ein Online-Event abhalten, das sich mit dem Thema Smart Home befasst. Der sogenannte "Hey Google" Smart Home Virtual Summit findet am 8. Juli 2020 statt.

Der Event startet mit einer Keynote von Michele Turner, der Senior Direktorin von Googles Smart Home Ecosystem. Sie wird laut Google die neuesten Smart-Home-Entwicklungen des Internet-Konzerns präsentieren. Ebenfalls auf dem Plan steht die Vorstellung neuer Tools, die die Entwicklung von Anwendungen für den Google Assistant erleichtern sollen.

Nach der Keynote plant Google beim Smart Home Virtual Summit noch einen Partner Panel, bei dem unterschiedliche Unternehmen darüber sprechen, wie sie mit der Covid-19-Pandemie umgehen und welche Erfahrungen sie in den vergangenen Monaten sammeln konnten. Auf der offiziellen Website zum Event können sich Nutzer und Entwickler kostenlos registrieren und den detaillierten Veranstaltungsplan einsehen. Die Keynote mit Michele Turner startet um 19:00 Uhr und endet 19:45 Uhr. Der Partner-Panel beginnt im Anschluss um 20:00 Uhr.