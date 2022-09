So sehen Sie live den Start der UEFA Champions League Gruppenphase

Hans-Christian Dirscherl

Heute startet die UEFA Champions League Gruppenphase. Mit diesen deutschen Mannschaften. So sehen Sie die Spiele live.

Endlich ist es so weit, heute (6.9.2022) Abend um 18.45 Uhr startet die Gruppenphase der UEFA Champions League. Leipzig und Dortmund müssen heute ran ( das Dortmund-Spiel sehen Sie nur bei Amazon Prime ). Morgen am 7.9. folgen dann Frankfurt, Leverkusen und der FC Bayern München in die Gruppenphase. Alle Spiele live auf DAZN.



Spätestens jetzt sollten Sie Ihr DAZN-Abo buchen, denn an DAZN kommt kein Fußball-Fan vorbei. Nur bei diesem Streaming-Anbieter sehen Sie live fast alle Spiele der UEFA Champions League.



DAZN 12 Monate garantiert zum Vorteilspreis von 24,99 Euro buchen

Fußball-Bundesliga live auf DAZN

Mit DAZN sehen Sie live alle Freitags- und Sonntagsspiele der 1. Fußball-Bundesliga. Exklusiv und garantiert bis 2025! Auch die Tore der Bundesliga-Samstage entgehen Ihnen nicht, denn diese liefert Ihnen die Highlights-Show.



DAZN zeigt auch die UEFA Champions League!

Doch Fußball besteht aus mehr als nur 1. Bundesliga. Die Königsklasse des europäischen Fußballs ist die UEFA Champions League. Dort müssen die führenden deutschen Fußball-Clubs unter anderem gegen Real Madrid, Chelsea, Liverpool oder Barcelona beweisen, wozu sie im internationalen Vergleich imstande sind. Oft genug zeigen die spanischen und englischen Spitzenclubs dem FC Bayern München und anderen deutschen Top-Vereinen die Grenzen auf. Das erleben Sie live mit – dank DAZN. Denn nur DAZN überträgt fast alle Spiele der UEFA Champions League: Alle Spiele vom Mittwoch und fast alle Dienstagsspiele. Insgesamt 121 Spiele und die Konferenz an beiden Tagen. Garantiert bis 2024. Bis zum UEFA-Champions-League-Finale sind Sie bei DAZN also bestens mit hochklassigem Fußball versorgt.

Hier sehen Sie alle Sendetermine der CL-Spiele auf DAZN.



DFB-Pokal: Immer für eine Überraschung gut

Der DFB-Pokal wiederum lockt immer wieder mit sensationellen Ergebnissen, wenn ein Underdog einen klaren Favoriten aus dem Turnier wirft. Dank DAZN entgehen Ihnen diese Höhepunkte deutschen Fußballschaffens nicht: Der Streamingkanal bringt die Highlights des DFB-Pokals immer ab Mitternacht.

Ligen aus Italien, Spanien, Frankreich und Frauen-Fußball

Die Spiele der italienischen Serie A, der spanischen LaLiga und der französischen Ligue 1 sehen Sie ebenfalls auf DAZN. Doch nicht nur Männer treten gegen den Ball, auch Frauenfußball hat längst seinen Platz in den Herzen der Fußball-Fans erobert. Zu Recht. Deshalb überträgt DAZN live alle Spiele der UEFA Women’s Champions League.

Noch mehr Sport: NFL, NBA, NCAA, Boxen, Handball, Darts

DAZN zeigt mehr als nur Fußball. Wer sich für die führenden US-Sportarten wie NFL oder NBA interessiert oder sich für Kampfsport begeistert, wird bei DAZN ebenso fündig wie Fans des Darts-Sports. Handball und Motorsport finden ebenfalls auf DAZN statt.

Die Welt des Sports holen Sie sich mit DAZN nach Hause. Jetzt DAZN 12 Monate garantiert zum Vorteilspreis von 24,99 Euro buchen , danach 29,99 Euro pro Monat und monatlich kündbar.



Auf diesen Geräten empfangen Sie DAZN

Sie können DAZN auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. DAZN empfangen Sie auf Smartphone (Android, iPhone), Tablet (Android, iPad, Fire TV), Smart-TV, TV-Sticks (Fire TV, Google Chromecast) und Streaming-Boxen (Apple TV, Magenta TV, Sky Q Black etc.), am PC und auf dem Laptop sowie auf der Konsole (PS 4 (Pro), PS 5, Xbox One (S/X), Xbox Series S/X).