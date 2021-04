Heute im Livestream: Mars-Hubschrauber Ingenuity startet ersten Flug

Hans-Christian Dirscherl

Heute können Sie im Livestream dabei sein, wenn der Mars-Hubschrauber Ingenuity zu seinem ersten Flug startet.

Vergrößern Heute Livestream: Mars-Hubschrauber Ingenuity startet ersten Flug © NASA/JPL-Caltech

Heute (Montag, 19.4.2021) um 9.31 Uhr vormittags soll der Mini-Hubschrauber Ingenuity vom Mars abheben. Das teilte die NASA mit. Ein Test, bei dem sich die Rotorblätter mit hoher Geschwindigkeit gedreht haben, verlief erfolgreich. Der in der Nähe stehende Marsrover Perseverance nahm den Testlauf der Rotorblätter mit der Mastcam-Z-Kamera auf.

Die Mars weist aber ausdrücklich darauf hin, dass der Testflug auch noch kurzfristig verschoben werden beziehungsweise nicht stattfinden könnte. Denn Ingenuity ist nun einmal ein Experiment. Und bei einem Experiment, mit dem die NASA-Wissenschaftler Neuland betreten - ein Flug auf dem Mars ist absolutes Neuland - kann nun einmal alles schiefgehen. Gerade deshalb ist der heutige erste Flugversuch eines Fahrzeugs auf dem Mars aber so spannend. Die NASA nimmt bei Ingenuity bewusst höhere Risiken und sogar ein komplettes Scheitern in Kauf, um damit Erfahrungen für künftige Flüge zu sammeln.

Der erste Testflug soll folgendermaßen ablaufen: Der autonome Mini-Hubschrauber wird mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde auf eine Höhe von bis zu 3 Meter steigen und dort für bis zu 30 Sekunden bleiben. Dann landet Ingenuity wieder auf dem Mars. Perseverance wird den Flug filmen und die Daten zur Erde schicken.

Die NASA hatte den Jungfernflug von Ingenuity vor einigen Tagen verschieben müssen, weil es zu Problemen beim ersten Hochgeschwindigkeitstest der Rotoren gekommen war. Doch zu lange wollen und können die NASA-Wissenschafter den Startversuch nicht hinausschieben, weil sie nicht wissen, wie lange die Technik und insbesondere die Akkus von Ingenuity der lebensfeindlichen Umgebung auf dem Mars standhalten können. Denn die Akkus des Mars-Hubschraubers werden nur noch durch dessen Solarzellen geladen. Sie müssen damit aber Nächte mit bis zu minus 90 Grad überstehen.

Livestream heute ab 12.15 Uhr

Die Daten des ersten Flugversuchs sollen nach einigen Stunden auf der Erde eintreffen. Die NASA wird diese Ergebnisse hier auf Youtube in einem Livestream ab heute 12.15 Uhr (also kurz nach Mittag) vorstellen. Wobei Livestream nicht bedeutet, dass die Zuschauer in Echtzeit dabei sind, wenn der Hubschrauber abhebt. Sondern Sie sehen den Flug natürlich zeitversetzt.