Heute gratis: 1-Jahreslizenzen für Tutanota, den sicheren Mail-Dienst

Panagiotis Kolokythas

Heute schenken wir Ihnen Jahreslizenzen im Wert von je 12 bis 48 Euro für Tutanota, den sicheren Mail-Dienst aus Hannover.

Vergrößern 1-Jahreslizenz für Tutanota heute gratis © Tutanota

E-Mails sind wie Postkarten. Jeder kann mitlesen. Nicht so mit Tutanota ! Der E-Mail-Service aus Hannover fokussiert sich ganz auf den Schutz der Privatsphäre, indem er alle E-Mails, Kontakte und Kalender verschlüsselt. Der Zugriff auf die Mailbox erfolgt ganz einfach über den Browser, die mobilen Apps oder die Tutanota-Desktop-Clients. So lässt sich Tutanota so einfach verwenden wie jeder gewöhnliche E-Mail-Dienst. Außerdem nutzt Tutanota ausschließlich erneuerbare Energie und hat alle Clients als Open-Source veröffentlicht.



Wir schenken Ihnen Tutanota-Jahreslizenzen im Wert von je 12 bis 48 Euro. Den folgenden Registrierungslink können Sie wahlweise für die Premium- oder Teams-Version nutzen.

Hier erhalten Sie die 1-Jahreslizenz für Tutanota Premium/Teams

Nur am 11.12.2020 - von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr



Die Funktionen von Tutanota Premium (12 Euro/Jahr) und Tutanota Teams (48 Euro/Jahr) im Vergleich zur kostenlosen Variante:



1 GB (Premium) / 10 GB (Teams) Online-Datenspeicher

Eigene Domains

Unbegrenzte Suche

Mehrere Kalender

5 Aliasse

Posteingangsregeln

Support via E-Mail

Kalender-Einladungen

Kalender teilen (nur Teams)

Jeden Tag eine neue Vollversion im PC-WELT-Xmas-Kalender

Vom 1. bis 24. Dezember 2020 schenken wir Ihnen eine (manchmal auch mehrere) neue, kostenlose Vollversion(en) und/oder hervorragende, exklusive Angebote. Die Vollversionen decken dabei eine Vielzahl an Einsatzzwecken ab. Schon neugierig geworden? Dann räumen Sie schon mal Platz auf der Festplatte frei.



Zum PC-WELT-Xmas-Kalender 2020