Heute bei Aldi zum Top-Preis: Galaxy-Smartphone mit 5G

Hans-Christian Dirscherl

Aldi verkauft ab heute (7.4.2022) das Galaxy A22 5G konkurrenzlos günstig. Das 5G-Smartphone besitzt eine 48-MP-Kamera.

Vergrößern Aldi: Galaxy-Smartphone zum absoluten Top-Preis © Aldi

Mit dem Galaxy A22 5G hatte Samsung im Juni 2021 ein günstiges Android-Smartphone für 229 Euro UVP (64 GB Speicher) vorgestellt . Die 128-GB-Variante kostete damals 249 Euro UVP. Aldi verkauft dieses 5G-Smartphone mit 64 GB Speicherplatz jetzt deutlich günstiger und zuzüglich Aldi-Talk-Start-Guthaben.

Beschreibung

Das 76,4 × 167,2 × 9,0 mm große und zirka 203 Gramm schwere Galaxy A22 5G wird von einem Octa-Core-Prozessor angetrieben, der auf 4 GB Arbeitsspeicher zugreifen kann. Das Galaxy A22 5G besitzt ein 6,6 Zoll (16,72 cm) großes Infinity-V-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz (2.400 x 1.080 Pixel).

Die Hauptkamera macht Aufnahmen mit 48 Megapixel. Dazu stehen ein 5-MP-Ultra-Weitwinkelobjektiv und ein 2-MP-Tiefenschärfeobjektiv zur Verfügung. Die Frontkamera liefert ein 8-Megapixelbild. Die Akkukapazität gibt Samsung mit 5.000 mAh an. Ein Fingerabdrucksensor ist in die Power-Taste integriert. Das Smartphone besitzt oberhalb des Android-11-Betriebssystems die Benutzeroberfläche One UI Core 3.1. Außerdem ist die Sicherheitslösung Knox 3.7 mit dabei.

Der interne Speicher von 64 GB ist per Speicherkarte um bis zu 1 TB erweiterbar (nicht im Preis enthalten). Via Bluetooth 5.0 können Sie das Smartphone beispielsweise mit Ihrem Fahrzeug verbinden und dann Android Auto nutzen. NFC unterstützt das Smartphone ebenfalls. Als Anschlüsse sind bei diesem Dual-SIM-Smartphone (Nano-SIM) USB-Typ-C und 3,5-mm-Klinke vorhanden. Im Lieferumfang sind Ladeadapter und -Kabel enthalten. Der Akku ist fest verbaut.

Aldi-Angebot mit 10 Euro Startguthaben

Aldi Nord verkauft ab dem 7. April 2022 das Galaxy A22 5G mit 64 GB Speicherplatz für 159 Euro. Aldi Süd hat das Galaxy A22 5G ebenfalls zu diesem Preis im Angebot. Im Preis von 159 Euro ist aber zusätzlich ein Aldi-Talk-Startset mit 10 Euro Startguthaben enthalten. Sie zahlen also faktisch nur 149 Euro für dieses 5G-Smartphone.

Preisvergleich und Kaufempfehlung

Ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt: Das Aldi-Angebot ist konkurrenzlos günstig. Der nächst günstige Anbieter verlangt 179 Euro zuzüglich 4,95 Euro Versand für dieses Handy ohne Startguthaben. Zudem verspricht Samsung für längere Zeit Software-Updates. Sie sind mit diesem günstigen Android-Smartphone inklusive 5G-Unterstützung also definitiv zukunftssicher.