Heute bei Aldi: Samsung-Handy mit 12-GB-Jahrestarif für 0,17 Euro effektiv

Dennis Steimels

Aldi verkauft ab heute ein Galaxy A10 mit SIM-Karten-Jahrespaket inklusive LTE-Datenvolumen und Allnet-Flat, die bereits im Preis enthalten ist. Hier finden Sie alle Infos zum Mega-Bundle.

Vergrößern "Mega-Bundle" bei Aldi im Angebot © Aldi / PC-WELT

In den Filialen Aldi Süd und Aldi Nord bekommen Sie ab heute , den 18. Juni, das "Mega-Bundle" von Aldi Talk. Das Paket besteht aus dem Smartphone Samsung Galaxy A10 sowie einer SIM-Karte mit 12 GB LTE-Datenvolumen für ein Jahr, die im Preis bereits inbegriffen ist. Es fallen also keine zusätzlichen Kosten an. Außerdem erhalten Sie noch eine Speicherkarte mit 32 GB dazu. Und das alles gibt es für gerade mal 149 Euro. Dabei kostet das Handy alleine schon mindestens 140 Euro (plus 7 Euro Versand) im Preisvergleich und das Jahrespaket wurde zuletzt für knapp 60 Euro angeboten!

Das sind die Konditionen

Anbieter: Aldi Talk

Netz: O2

Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming



12 GB LTE-Datenvolumen für ein Jahr Jahr (21,6 MBit/s)

inklusive Samsung Galaxy A10

Kosten gesamt: 149 Euro

Für wen lohnt sich das Angebot?

Zum Smartphone Galaxy A10 bekommen Sie also eine SIM-Karte von Aldi Talk, mit der Sie im O2-Netz telefonieren und surfen. Sie haben keine monatlichen Kosten für diesen Tarif, da Sie mit der Einmalzahlung für das Bundle bereits alle Kosten sozusagen im Voraus bezahlt haben. Das Datenvolumen von 12 GB gilt ab dem ersten Tag für 365 Tage. Effektiv steht Ihnen also ein Gigabyte pro Monat zur Verfügung, danach surfen Sie langsamer.

Im Preisvergleich kostet das Handy bereits, wie oben erwähnt, 140 Euro + 7 Euro Versandkosten, also fast so viel wie das Bundle aus Smartphone und Tarif. Auf den Monat heruntergebrochen kostetv kostet der 12-GB-Jahrestarif also nur 0,17 Euro effektiv.



Das Galaxy A10 ist ein brauchbares Einsteiger-Smartphone mit Android. Während der Akku mit langer Laufzeit überzeugt, dürfen Sie von der Kamera und der allgemeinen Leistung aber nicht zu viel erwarten.

Galaxy A10: Die Specs

6,2-Zoll-Display (1520 x 720 Pixeln)

13-MP-Hauptkamera

5-MP-Frontkamera

Octa-Core-Prozessor

32 GB interner Speicher + Speicherweiterung

2 GB Arbeitsspeicher

Dual-SIM-Funktion

3400-mAh-Akku

Android 9



LTE

3,5-mm-Klinkenbuchse

Micro-USB



Das "Mega-Angebot" finden Sie in den Aldi-Filialen ab dem 18. Juni bis zum 31. Juli 2020 erhältlich - oder solange der Vorrat reicht. Tatsächlich ist der Preis für das Bundle sehr attraktiv, weshalb Sie bei Interesse nicht lange warten sollten. Erfahrungsgemäß sind die Aktionsprodukte bei Aldi schnell ausverkauft.