Heute bei Aldi: PlayStation 4 zum Tiefstpreis mit 2. Controller

Panagiotis Kolokythas

Der Discounter Aldi Süd bietet heute in seinen Filialen die Playstation 4 mit zwei Controllern wieder zum attraktiven Preis an.

Vergrößern Playstation 4 im Angebot bei Aldi © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Sony / Aldi Süd / PC-WELT

Aldi Süd bietet heute (26.03.2020) erneut die Playstation 4 Slim zu einem äußerst attraktiven Preis an. So wird es die Playstation 4 in Schwarz und mit zwei Dualshock 4 Wireless-Controllern für nur 199 Euro geben. Das gleiche Angebot gab es bei Aldi bereits im November 2019.

Aldi preist die Playstation 4 als die "meistverkaufte Konsole der Welt" an. Laut Angaben von Sony hat sich die Playstation 4 bisher über 106 Millionen Mal weltweit verkauft. Ein Blick hier in den PC-WELT Preisvergleich zeigt, dass 199 Euro für die Playstation 4 Slim inklusive einem zweiten Dualshock-4-Controller ein hervorragender Preis ist. Andere Händler verlangen schon für die Playstation 4 Slim 500 GB und einem Controller mindestens 40 Euro mehr. Ein Dualshock 4 Controller kostet im Einzelkauf um die 47 Euro.

Einziger kleiner Kritikpunkt: Für Vielspieler ist die Playstation 4 mit 500-GB-Festplatte nicht unbedingt geeignet. Die Spiele sind immer umfangreicher geworden und Titel wie Red Dead Redemption 2 oder Call of Duty: Modern Warfare belegen locker über 100 GB auf der Festplatte. Da wird der Platz schnell eng. Hier lohnt es sich also, die in der Playstation 4 eingebaute 500-GB-Festplatte durch eine größere 2,5-Zoll-Festplatte zu ersetzen.

Noch einfacher: Sie schließen einfach eine größere, externe USB-3.0-Festplatte an die Playstation 4 an und vergrößern so den zur Verfügung stehenden Speicherplatz für Spiele um viele Terabyte. Im PC-WELT Preisvergleich finden sie hier ein paar geeignete externe Festplatten für die Playstation 4.

Weiteres starke Angebote bei Aldi ab dem 26. März 2020:

Neben der PlayStation 4 bei Aldi Süd bieten sowohl Aldi Süd und Nord einen 4K-Fernseher mit 50 Zoll an, der mit 299 Euro sehr günstig ist ! Außerdem können Sie bei beiden Ketten günstig ein Samsung-Handy inklusive Micro-SD-Karte für gerade mal 119 Euro abstauben.



Darauf sollten Sie heute achten:

Es handelt sich hierbei um Aktionsartikel, dessen Verfügbarkeit in den Filialen begrenzt ist - darauf weist Aldi Süd an dieser Stelle explizit hin . So kann es passieren, dass diese Konsole bereits am Vormittag ausverkauft sein wird. Sie sollten also schnell sein, wenn Sie das Angebot nutzen möchten.

Aufgrund der aktuellen Coronakrise gelten teilweise besondere Bestimmungen beim Einkauf in den Filialen. Die Anzahl der Menschen, die sich gleichzeitig im Supermarkt aufhalten dürfen, ist teilweise limitiert. In einigen Filialen darf man auch nur noch mit Einkaufswagen den Laden betreten. Achten Sie außerdem auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen. Wir empfehlen: Verbinden Sie den PS4-Kauf am besten mit einem "normalen" Einkauf, um unnötige Gänge zum Supermarkt zu vermeiden.