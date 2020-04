Heute bei Aldi: Ein Samsung-Handy für 119 Euro - lohnt sich der Kauf?

Dennis Steimels

Bei Aldi gibt es heute wieder dieses Samsung-Handy so günstig wie bei keinem anderen Händler. Hier erfahren Sie alle Details zum Schnäppchen-Smartphone und was es zu beachten gilt.

Vergrößern Samsung Galaxy A10 bei Aldi im Angebot © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Samsung / Aldi Süd / Aldi Nord / PC-WELT

Erst Ende März haben die Discounter Aldi Süd und Aldi Nord das Einsteiger-Handy Samsung Galaxy A10 für nur 119 Euro in ihren Filialen verkauft. Wer die Chance verpasst hatte, bekommt jetzt erneut die Gelegenheit. Denn heute nehmen die Ketten das Handy wieder ins Sortiment auf. Der Preis bleibt bei 119 Euro, dem aktuell absoluten Bestpreis. Im Preisvergleich listen andere Händler das Galaxy A10 für mindestens 140 Euro. Außerdem legt Aldi noch eine 32 GB große Speicherkarte kostenlos dazu. Und dabei ist auch wie gewohnt eine ALDI-Talk-SIM-Karte, die mit 10 Euro Startguthaben befüllt ist. Effektiv gerechnet reduziert sich der Preis des Galaxy A10 also noch einmal.

Aldi Nord und Aldi Süd verkaufen das Handy aktuell nicht in ihrem jeweiligen Online-Shop. Und auch online bei Aldi Talk ist das Handy zu diesem Preis bereits ausverkauft. Sie haben also nur heute in den Filialen die Möglichkeit, das Galaxy A10 zu diesem Preis zu erwerben.



Darauf sollten Sie achten:

Es handelt sich hierbei um Aktionsartikel, dessen Verfügbarkeit in den Filialen begrenzt ist - darauf weist Aldi Süd an dieser Stelle explizit hin . So kann es passieren, dass dieses Smartphone bereits am Vormittag ausverkauft sein wird. Sie sollten also schnell sein, wenn Sie das Angebot nutzen möchten.

Aufgrund der aktuellen Coronakrise gelten teilweise besondere Bestimmungen beim Einkauf in den Filialen. Die Anzahl der Menschen, die sich gleichzeitig im Supermarkt aufhalten dürfen, ist teilweise limitiert. In einigen Filialen darf man auch nur noch mit Einkaufswagen den Laden betreten. Achten Sie außerdem auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen. Wir empfehlen: Verbinden Sie den Handy-Kauf am besten mit einem "normalen" Einkauf, um unnötige Gänge zum Supermarkt zu vermeiden. Tragen Sie am besten auch einen Mundschutz, in vielen Bundesländer gibt es sogar eine Maskenpflicht .



Das kann das Galax A10: Für wen lohnt sich der Kauf?

Das Samsung Galaxy A10 ist ein Einsteiger-Smartphone mit einem 6,2 Zoll großen Fullview-Display, einem soliden 3400-mAh-Akku und einem 32-GB-Speicher, den Sie bei Bedarf via Micro-SD-Karte noch um maximal 512 GB aufstocken können. So haben Sie genügend Speicher für Ihre Apps, Musiktitel und ganze Filme. Toll ist auch, dass das Handy eine Dual-SIM-Funktion bietet, Sie können im A10 entsprechend zwei SIM-Karten gleichzeitig nutzen. Das A10 ist LTE-fähig, arbeitet mit einem Octa-Core-Prozessor mit bis zu 1,6 GHz und ist mit 2 GB Arbeitsspeicher ausgestattet.



Natürlich bietet das Galaxy A10 zu diesem günstigen Preis nur eine Grundausstattung, weshalb es sich optimal für Smartphone-Einsteiger und Nutzer eignet, die für ihr Handy nicht allzu viel Geld ausgeben möchten und auch nicht die höchsten Ansprüche an Kamera und Performance haben.