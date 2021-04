Heute: Mars-Hubschrauber Ingenuity startet zu neuem Rekordflug

Hans-Christian Dirscherl

Heute startet wieder der Mars-Hubschrauber. Er will einen neuen Rekord aufstellen. Spektakuläre Fotos und Videos sind zu erwarten.

Vergrößern Die NASA liebt ikonische Fotos: Links das berühmte Foto mit dem Fußabdruck von Buzz Aldrin auf dem Mond. Rechts ein Foto, das Ingenuity vor wenigen Tagen bei seinem ersten Flug aufgenommen hat. Es zeigt den Schatten von Ingenuity auf der Marsoberfläche. © NASA/JPL-Caltech

Heute am 22.4.2021 um 11.30 Uhr unserer Zeit soll Ingenuity zu seinem zweiten Flug starten. Das teilte die NASA jetzt mit. Zwar startet der Mars-Hubschrauber wieder vom gleichen Bereich, von dem aus er bereits am 19. April zu seinem ersten Flug gestartet ist, nämlich vom sogenannten “Wright Brothers Field“. Doch dieses Mal soll Ingenuity höher steigen.

Während Ingenuity bei seinem Jungfernflug auf knapp über drei Meter gestiegen ist, soll der Mini-Hubschrauber heute bis auf rund 5 Meter Höhe steigen. Der Hubschrauber soll dann kurz schweben und sich leicht neigen und zwei Meter seitwärts bewegen. Dann soll Ingenuity an Ort und Stelle schweben und sich drehen, um seine Farbkamera in verschiedene Richtungen zu richten. Danach kehrt Ingenuity zur Mitte seines Flugfeldes zurück und landet dort wieder. Der Start und der Flug sowie alle Manöver während des Flugs und schließlich auch die Landung erfolgen wie gehabt autonom. Die dafür nötigen Befehle hat die NASA bereits in der Nacht zuvor an den Marsrover Perseverance geschickt, der diese an Ingenuity weitergibt.

Perseverance wird den Flug wieder mit seinen beiden Kameras Navcam und Mastcam-Z filmen. Dafür steht Perseverance rund 64 Meter entfernt in einem als “Van Zyl Overlook” (benannt nach Jakob van Zyl, einem 2020 verstorbenen NASA-Mitarbeiter) bezeichneten Bereich.

Die NASA rechnet damit, dass die Aufnahmen und die Daten von dem zweiten Flug um 15.21 Uhr hiesiger Zeit auf der Erde eintreffen.

Bis jetzt hat die NASA noch keinen Livestream auf ihrem Youtube-Kanal angekündigt.

Der Marsrover Perseverance hat mittlerweile den ersten Test zur Gewinnung von Sauerstoff aus der Mars-Atmosphäre erfolgreich abgeschlossen.

