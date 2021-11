Heute -75 %: 2 TB lebenslanger Cloud-Speicher von pCloud

Cloud-Speicher geht nur als Abo? Nicht mit pCloud! Die Schweizer setzen mit Luxemburger Servern neue Datenschutz-Standards und bieten heute 2 TB für 245 statt 980 Euro an. Und das als Lifetime-Lizenz!

Sponsored Post Vergrößern pCloud bietet heute 2TB Cloud-Speicher einen Bruchteil des üblichen Preises an. © pCloud

10 Euro pro Monat für Cloud-Speicher zu bezahlen klingt nach einem fairen Preis. Über 60 Jahre gerechnet sind das jedoch über 7.000 Euro. Die Schweizer Firma pCloud bietet deshalb seine erfolgreichen Lifetime-Lizenzen an. So bezahlen Sie für 2 Terabyte nur 980 Euro. Einmalig. Und zum Black Friday bietet die Firma einen genialen Deal. Das 2TB-Paket gibt es lebenslang für einmalig 245 Euro. Ein ziemlicher starker Deal!

Wer ist pCloud?

Die Firma aus Baar in der Nähe von Zürich wurde 2013 gegründet und hat am Cloud-Markt natürlich große Konkurrenz. Dank exklusiver Merkmale wie regionalen und DSGVO-konformen Servern sowie deren Lifetime-Modell konnte man mittlerweile über 14 Millionen Kunden akquirieren, die genau das schätzen. Zu den Features von pCloud zählen jedoch auch deren automatische Backup-Lösungen sowie eine optimierte App für Windows, Linux, macOS, iOS, Android und über verschiedene Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox und viele mehr.

Was kann pCloud?

Netzsieger hebt pCloud mit 4,7 von 5 Sternen hervor. Was macht den Dienst also so spannend? Datensicherheit und Schweizer Standards sind erst der Anfang. Denn pCloud besticht auch durch folgende Funktionen:

Schweizer Datenschutz: Strengste Gesetze zum Schutz persönlicher Daten

Zugriff auf jedem Gerät: Alle Daten auf allen Ihren Apple-Geräten

Benutzerfreundlichkeit: intelligente Suche, Filter nach Dateiformaten und ein Papierkorb, der Dateien 30 Tage aufbewahrt, selbst nach dem Löschen

Hochmoderne Server: auf pClouds Server werden Ihre Daten verschlüsselt aufbewahrt und sind gegen Feuer, Rauch, Wasserlecks und Eindringlinge geschützt. Auch ein elektromagnetisches Schutzkonzept sowie eine Dunkelfaser-Konnektivität trägt zu deren Sicherheitskonzept bei. Die Server werden 24/7/365 bewacht

Datenfreigabe: pCloud-Dateien können einfach mit Nutzer geteilt werden, die kein pCloud-Konto haben. Direkte Links können öffentlich oder privat geteilt werden.

Hosting: Verwenden Sie Ihre pCloud als Hosting-Service, um statische HTML-Websites zu erstellen und Bilder einzubetten

Faire Preisstruktur: Wählen Sie zwischen Abo- oder Lifetime-Lizenz aus

Vergrößern Der pCloud Drive: Alles unter einem Dach. © pCloud

Black Friday-Deal

Gerne möchten wir hier nochmal den Black-Friday-Deal von pCloud erwähnen. Sie bekommen zum Beispiel die lebenslange Lizenz des 2 Terabyte-Plans satte 75% günstiger. Anstelle von 980 Euro bezahlen Sie nur 245 Euro. Und das einmalig. Alle obigen Features nutzen Sie dann komplett frei und ein Leben lang.