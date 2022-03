Nur noch heute: 5 GB LTE-Tarif im Vodafone-Netz für 4,99 statt 21,99 Euro pro Monat

Dennis Steimels

Satte 77 Prozent Rabatt gibt es auf diesen Handytarif mit 5 GB LTE im starken Vodafone-Netz. Alle Infos zum Schnäppchen.

Nur noch heute finden Sie bei Mobilcom-Debitel ein Top-Handytarif auf dieser speziellen Bestellseite : 5 GB LTE-Datenvolumen im starken Vodafone-Netz zum Hammerpreis von nur 4,99 Euro (statt 21,99 Euro). Das entspricht einer Ersparnis von 77 Prozent . Inklusive ist auch eine Telefon-Flat. Das Angebot ist nur bis zum 14. März 20 Uhr verfügbar!

Das sind die Tarif-Konditionen

Netz: Vodafone

Anbieter: Mobilcom Debitel



Datenvolumen: 5 GB mit LTE 21,6 Mbit/s



Flat Telefonie & EU-Roaming

Freenet-Hotspot-Flat



eSIM-fähig



Pro SMS: 0,19 Euro



Grundgebühr pro Monat: 4,99 Euro



Anschlussgebühr 9,99 statt 39,99 Euro



Laufzeit: 24 Monate

Angebot endet am 14.03.2020 um 20 Uhr



Der Handytarif beinhaltet ein Datenvolumen von 5 GB, was für die meisten Nutzer völlig ausreicht, im starken Vodafone-Netz. Sie können sogar hin und wieder Videos und gar Serien/Filme über eine Streaming-Plattform sehen. Denn pro Gigabyte können Sie etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Beachten Sie, dass Sie zwar eine Telefon-Flat haben, jede SMS aber kostet. Doch in Zeiten von Whatsapp & Co. ist das Nebensache. Ab dem 25. Monat erhöht sich der Tarifpreis auf 21,99 Euro, was Sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten.

