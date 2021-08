Hellblade: Grafik-Update Xbox Series X/S und PC

Denise Bergert

Entwickler Ninja Theory hat ein kostenloses Grafik-Update für „Hellblade“ angekündigt. Sonys Playstation 5 bleibt allerdings außen vor.

Vergrößern "Hellblade" bekommt Ray Tracing. © Ninja Theory

Das 2017 veröffentlichte Action-Adventure „Hellblade: Senua‘s Sacrifice“ ( hier günstigster Preis im PC-WELT-Preisvergleich ) bekommt ein kostenloses Grafik-Update für ausgewählte Plattformen. Das kündigte Entwickler Ninja Theory in dieser Woche an. Mit dem Patch soll die Grafik des Spiels an moderne PC-Hardware sowie die beiden Microsoft-Konsolen Xbox Series S und Xbox Series X angepasst werden. An Bord sind unter anderem Ray Tracing, verbesserte Objekte und Partikel-Effekte sowie ein höherer Detailgrad.

Für Xbox Series X/S ist das Update bereits verfügbar, der PC-Patch befindet sich noch in der Entwicklung.



Auf beiden Konsolen stehen drei unterschiedliche Grafik-Modi zur Auswahl: Performance, Resolution und Enriched. Letzterer Modus beinhaltet Ray-Tracing-Effekte und erlaubt auf der Xbox Series X maximal 30 Bilder pro Sekunde in 4K. Auf der Xbox Series S ist das Spielen mit Ray Tracing mit maximal 30 Bilder pro Sekunde mit Full-HD-Auflösung möglich. Im Performance-Modus ist RayTracing deaktiviert. Hier sind auf der Xbox Series X jedoch maximal 120 Hz bei bis zu 1.080p möglich. Auf der Xbox Series X sind es 60 Bilder pro Sekunde bei Full-HD-Auflösung. Das Gratis-Update bringt außerdem eine Kapitel-Auswahl ins Menü. Spieler können so ihre Lieblingskapitel aus dem Spiel direkt anwählen.

Da Entwickler Ninja Theory mittlerweile von Microsoft aufgekauft wurde, gehen Playstation-5-Besitzer leider leer aus. Für Sonys aktuelle Konsolen-Generation ist kein kostenloses Grafik-Update für „Hellblade: Senua‘s Sacrifice“ geplant. Playstation-Besitzer müssen leider auch auf den Nachfolger „Senua's Saga: Hellblade 2“ verzichten. Der Titel setzt auf die Unreal Engine 5 und wird derzeit für Windows PC und Xbox Series X sowie Xbox Series S entwickelt. Ein Release-Termin steht bislang noch nicht fest.