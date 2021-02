Helix: Amazon plant imposantes Hauptquartier

Panagiotis Kolokythas

Amazon hat die Architektur des zweiten geplanten Hauptquartiers vorgestellt: "The Helix" entsteht in Arlington.

Vergrößern Amazon HQ2 soll in Arlington entstehen © Amazon

Amazon stellt in einer Mitteilung das Design für das zweite Hauptquartier vor, welches in Arlington im US-Bundesstaat Virginia gebaut werden soll. Der Gebäudekomplex besteht aus drei Hochhäusern, im Mittelpunkt soll aber ein echter Hingucker entstehen: The Helix. Dabei handelt es sich um ein etwa 108 Meter hohes nach oben hin spitz verlaufendes Bauwerk, dessen wirbelnde Fassade aus Glas besteht und an deren Seite ein breiter Weg mit Bäumen am Rand nach oben führt. Inspiriert ist das Design des Gebäudes laut Amazon-Angaben von "der natürlichen Schönheit" einer Doppel-Helix.

Bisher hat Amazon aber nur einen Antrag für den Bau von "The Helix" eingereicht, der von den Behörden noch genehmigt werden muss. In "The Helix" sollen den Amazon-Mitarbeitern abwechslungsreiche Arbeitsumgebungen angeboten werden. Inklusive vieler Gärten, Geschäften, Restaurants und weiteren Möglichkeiten der Entspannung. Der Öffentlichkeit sollen geführte Touren an Wochenenden angeboten werden.

"The Helix" nutzt 100 Prozent erneuerbare Energie

Was die Energieversorgung des zweiten Amazon-Hauptquartiers angeht, erklärt Amazon: "Das Projekt umfasst auch ein rein elektrisches zentrales Heiz- und Kühlsystem, das mit 100 Prozent erneuerbarer Energie aus einem Solarpark in

Pittsylvania County in Süd-Virginia betrieben wird, der in Zusammenarbeit mit Arlington County beschafft wurde." Damit stehe das neue Hauptquartier auch in Einklang mit Amazons Klimazusage, bis zum Jahr 2040 kohlenstofffrei sein zu wollen.

Insgesamt sollen über den gesamten Komplex 25.000 Arbeitsplätze entstehen. Über die nächsten 10 Jahre investiert Amazon insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar. Aktuell sucht Amazon auch bereits nach Arbeitskräften für das neue Arlington-Hauptquartier.

Bisher hat Amazon nur ein Hauptquartier in Seattle (US-Bundesstaat Washington) an der Westküste, bei dem sich mit "The Spheres" im Mittelpunkt ein ähnliches Bauwerk befindet.